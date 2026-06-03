Spanien meldet Rekordzahl an Hitzetoten für Monat Mai
Madrid, 03. Jun (Reuters) - Spanien hat die höchste Zahl an hitzebedingten Todesfällen für den Monat Mai seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2015 verzeichnet. Im vergangenen Monat wurden 101 Todesfälle im Zusammenhang mit hohen Temperaturen gezählt, wie das Gesundheitsministerium in Madrid am Mittwoch mitteilte. Das seien 3,6-mal mehr als im Zehnjahresdurchschnitt für den Mai. Dies verdeutliche bereits vor Beginn des Sommers die erheblichen gesundheitlichen Auswirkungen extremer Hitze, so das Ministerium.
Das Erfassungssystem MoMo hat von 2015 bis 2025 in Spanien insgesamt 27.564 Hitzetote registriert. 2022 war dabei das Jahr mit der höchsten Sterblichkeit mit 4789 Todesfällen. Zuletzt traten in zahlreichen Ländern Europas Hitzewellen auf.
(Bericht von Emma Pinedo, geschrieben von Lena Rueckerl, redigiert von Christian Götz.)