Spanien meldet Rekordzahl an Hitzetoten für Monat Mai

Madrid, ⁠03. Jun (Reuters) - Spanien hat die höchste Zahl an hitzebedingten Todesfällen für den Monat ‌Mai seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2015 verzeichnet. Im ⁠vergangenen ⁠Monat wurden 101 Todesfälle im Zusammenhang mit hohen Temperaturen gezählt, wie das Gesundheitsministerium in Madrid am ‌Mittwoch mitteilte. Das seien ‌3,6-mal mehr als im Zehnjahresdurchschnitt für den Mai. Dies ⁠verdeutliche bereits vor Beginn des ‌Sommers die ⁠erheblichen gesundheitlichen Auswirkungen extremer Hitze, so das Ministerium.

Das Erfassungssystem MoMo hat von ‌2015 bis ⁠2025 in Spanien ⁠insgesamt 27.564 Hitzetote registriert. 2022 war dabei das Jahr mit der höchsten Sterblichkeit mit 4789 Todesfällen. Zuletzt traten in zahlreichen Ländern Europas Hitzewellen auf.

(Bericht von ⁠Emma Pinedo, geschrieben von Lena Rueckerl, redigiert von Christian ‌Götz.)