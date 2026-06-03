Stahlkonzern Voestalpine peilt für 2026/27 Gewinnplus an

Wien, 03. Jun (Reuters) - ⁠Der Linzer Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine rechnet im laufenden Geschäftsjahr trotz geopolitischer Krisen und US-Zöllen mit einem weiteren Gewinnanstieg. Für 2026/27 (per Ende März) peilt der Vorstand ein operatives Ergebnis (Ebitda) zwischen 1,60 und 1,85 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit würde das Ergebnis um acht bis 25 ‌Prozent zulegen. Das neue Geschäftsjahr werde wesentlich von externen Faktoren geprägt sein, erklärte Konzernchef Herbert Eibensteiner. Der Nahost-Konflikt beeinflusse die Energiepreise, zudem seien die wirtschaftlich-rechtlichen Rahmenbedingungen zwischen Europa und Nordamerika ⁠weiterhin instabil.

Analysten der ⁠Erste Group bewerteten die Prognosespanne als recht weit. Zudem enthalte der Ausblick einen positiven rund 100-Millionen-Euro-Sondereffekt aus dem Verkauf der Tochter Böhler Profil, ohne den er hinter den Erwartungen zurückbleibe. Die Voestalpine-Aktie stieg in Wien dennoch um gut zwei Prozent auf 46,72 Euro.

EU-KLIMAABGABE STÜTZT PREISE

Rückenwind bringt das EU-CO2-Grenzausgleichssystem (CBAM). Diese Klimaabgabe verteuert Importe aus Ländern mit weniger strengen Umweltauflagen. Zusammen mit neuen EU-Schutzmaßnahmen gegen ‌Billigstahl-Importe sorgte dies gegen Jahresende bereits für anziehende Preise. Stark ‌blieb die Nachfrage aus Luftfahrt und Bahninfrastruktur mit Rekordaufträgen von Airbus, der Deutschen Bahn und den Schweizerischen Bundesbahnen. Belastet wurde das Ergebnis hingegen durch 50-prozentige US-Zölle auf Stahl, die Voestalpine zufolge einen negativen Effekt im ⁠hohen zweistelligen Millionenbereich hatten. Diese drückten auf die Kontraktpreise bei Nahtlosrohren, weshalb die Produktion gedrosselt wurde. ‌Auch bei Werkzeugstahl herrschte Preisdruck, während verschobene Energie-Projekte ⁠das Grobblech-Geschäft dämpften.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sank der Umsatz preis- und portfoliobedingt um 4,3 Prozent auf 15,06 Milliarden Euro. Niedrigere Rohstoffkosten kompensierten dies weitgehend: Das Ebitda stieg um 10,3 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro. Der Nettogewinn kletterte auf 424 (Vorjahr: 179) Millionen Euro und übertraf ‌die Analystenschätzungen von im Schnitt 393 Millionen Euro. ⁠Die Dividende soll auf 0,75 von 0,60 ⁠Euro steigen.

Um die Profitabilität zu steigern und sich für die Zukunft aufzustellen, treibt der Konzern seinen Umbau voran. Ein zentraler Baustein ist das Programm "greentec steel" zur klimafreundlichen Stahlproduktion. Für die erste Phase, die bis 2027 die Errichtung von zwei strombetriebenen Elektrolichtbogenöfen in Linz und Donawitz vorsieht, sind bereits 60 Prozent des Investitionsvolumens von 1,5 Milliarden Euro umgesetzt. Trotz dieser hohen Ausgaben baute Voestalpine die Nettofinanzverschuldung ab. Die Verschuldungskennzahl (Gearing) sank auf 16,2 Prozent von 22,1 Prozent und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem Geschäftsjahr 2005/06. Gleichzeitig führte die Sanierung renditeschwacher Bereiche zu ⁠einem Rückgang der weltweiten Belegschaft um 1,8 Prozent auf rund 48.800 Beschäftigte.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich.Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)