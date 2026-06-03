Ströer-Aktie: Goldman stuft ab – ich sehe noch keinen Boden

Was bewegt die Aktie?

Goldman Sachs begründet die Abstufung der Ströer-Aktie mit einer trüben Konsumentenstimmung in Deutschland, die den Außenwerbebereich direkt belastet. Schwächere Verbraucher bedeuten weniger Werbebudgets, und Ströer ist als Außenwerbespezialist besonders exponiert.

Besonders auffällig ist der Rückgang der Profitabilität in den digitalen Segmenten. Bei Statista und Asam Beauty geht die Marge laut Goldman Sachs spürbar zurück. Das reicht, um das bisherige Halten-Rating aufzugeben.

Mittelfristig sehen die Analysten das Bild allerdings weniger düster: Ströer könnte sogar Marktanteile gewinnen, wenn schwächere Wettbewerber aus dem Markt ausscheiden. Das ändert jedoch nichts an der Einschätzung, dass die nächsten Quartale zunächst zurückhaltend verlaufen dürften.

Die Analystenmeinungen insgesamt zeigen eine klare Verschiebung. Die überwiegende Mehrheit der Analysten, die die Aktie beobachten, bewertet sie inzwischen nur noch mit Halten. Bernstein sieht ein Kursziel von 36 Euro, Barclays liegt bei 40 Euro, JP Morgan bei 46 Euro.

Charttechnik

Der Kursverlauf von Ströer zeigt seit längerer Zeit fallende Hochpunkte und fallende Tiefpunkte – ein klassischer intakter Abwärtstrend. Die niedrige Bewertung allein reicht nicht als Kaufargument, solange sich Umsätze und Gewinne nicht erholen.

Charttechnisch relevante Zonen auf der Oberseite liegen zwischen 45 und 46 Euro, wo wichtige Tiefpunkte und Hochpunkte liegen. Dieses Niveau wäre der Bereich, ab dem sich eine positive Bewegung wieder entfalten könnte.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der Ströer-Aktie ist niedrig – doch ein günstiges Kurs/Gewinn-Verhältnis verliert seinen Reiz, wenn die Gewinne selbst schrumpfen. Solange der Abwärtstrend intakt ist und immer mehr Analysten ihre Kaufempfehlungen zurückziehen, bleibe ich hier vorsichtig. Erst ein nachhaltiger Trendwechsel im Chart würde mich umstimmen.