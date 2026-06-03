TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 4. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung 12:00 USA: Netflix, Hauptversammlung DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise 5/26 09:00 ESP: Industrieproduktion 4/26 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 4/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE: FRA: OECD-Ministertreffen, Paris CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten (Kohäsion) - Auftakt-Abendessen RUS: Kremlchef Wladimir Putin äußert sich vor internationalen Journalisten am Rande des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums HINWEIS DEU: Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, Börse geöffnet

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