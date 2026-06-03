Trading-Chance Coca Cola: Monster-Trend

Was macht Coca-Cola?

Coca-Cola ist ein globales Getränkeunternehmen mit einer Vielfalt an Produkten. Zu den Geschäftsfeldern zählen Soft Drinks, Wasser, Säfte und Energy Drinks. Coca-Cola produziert und vermarktet zahlreiche kohlensäurehaltige und nicht-kohlensäurehaltige Getränke. Zu den bekanntesten Produkten gehören die Marke Coca-Cola selbst sowie Sprite und Fanta. Neben kohlensäurehaltigen Softdrinks umfasst das Angebot auch stille und mineralisierte Wässer, Erfrischungsgetränke mit verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie Tee- und Kaffeegetränke. Im Bereich der Säfte bietet Coca-Cola eine Auswahl an Fruchtsaftgetränken, die aus verschiedenen Früchten gewonnen werden. Energy Drinks runden das Produktspektrum ab und sprechen vor allem eine jüngere Zielgruppe an, die auf der Suche nach einer sofortigen Energiezufuhr ist. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches globales Vertriebsnetz, das es ermöglicht, Produkte in über 200 Ländern weltweit anzubieten. Coca-Cola arbeitet mit einer Kombination aus eigener Produktion, Lizenzpartnern und unabhängigen Abfüllunternehmen zusammen, um die globale Präsenz und Verfügbarkeit seiner Produkte sicherzustellen.

Weltmarke mit Präsenz bei Groß-Events

Die Coca-Cola Company gilt als einer der wertvollsten und am tiefsten in der globalen Kultur verwurzelten Konsumgüterhersteller der Welt. Das US-amerikanische Traditionsunternehmen hat sich über mehr als ein Jahrhundert ein unübertroffenes Vertriebsnetzwerk aufgebaut, das nahezu jeden Winkel der Erde erreicht. Kern dieser Unternehmensstruktur ist ein ausgeklügeltes Franchisesystem, bei dem der Mutterkonzern im Wesentlichen Konzentrate herstellt und die Markenrechte kontrolliert, während rechtlich eigenständige Abfüllpartner die eigentliche Produktion, Logistik und den regionalen Vertrieb der Endprodukte übernehmen. Diese Aufteilung erlaubt es dem Konzern, extrem kapitaleffizient zu arbeiten und außergewöhnlich hohe operative Margen von oft über dreißig Prozent zu erzielen. Die Marktstellung des Getränkeriesen ist im Bereich der alkoholfreien Erfrischungsgetränke unangefochten dominant. Vor allem im Segment der kohlensäurehaltigen Limonaden hält der Konzern weltweit einen wertmäßigen Marktanteil von rund fünfzig Prozent. Durch eine konsequente Diversifikationsstrategie in den vergangenen Jahrzehnten wurde das Portfolio zudem stark erweitert, sodass heute auch Sportgetränke, Wasser, Säfte, Kaffee und Tee zum Kernsortiment gehören. Diese breite Aufstellung sichert dem Unternehmen eine enorme Preissetzungsmacht.

Selbst in Phasen makroökonomischer Unsicherheit oder hoher Inflation gelingt es den Verantwortlichen regelmäßig, gestiegene Rohstoff- und Produktionskosten über Preisanpassungen an die Verbraucher weiterzugeben, ohne dass die Absatzmengen nennenswert einbrechen. Das macht das Wertpapier an der Börse zu einem klassischen, defensiven Basisinvestment, das besonders für seine verlässlichen Dividendenzahlungen geschätzt wird. Wenn globale Großereignisse wie eine Fußball-Weltmeisterschaft anstehen, rückt der Konzern als einer der langjährigsten offiziellen Hauptsponsoren besonders in den Fokus der Finanzmärkte. Operativ profitiert das Geschäft in solchen Phasen spürbar. Die Verkaufszahlen ziehen rund um die Turniere meist deutlich an, da Public-Viewing-Events, private Fanpartys und der Ausschank in den Stadien den Konsum kurzfristig massiv ankurbeln. Zudem nutzen die Marketingstrategen das Event für weltweite Sonderkampagnen, limitierte Produkteditionen und digitale Fan-Aktionen, was die emotionale Markenbindung langfristig stärkt.

An der Börse spiegelt sich dieser operative Schub allerdings oft differenzierter wider. Großereignisse wie eine Weltmeisterschaft sind für die Aktie kein automatischer Garant für unaufhaltsame Kursgewinne, da professionelle Marktteilnehmer die zu erwartenden Umsatzsteigerungen meist Monate im Vorfeld analysieren und einpreisen. Dennoch zeigt der historische Trend, dass sich das Wertpapier in den Monaten vor und während eines WM-Sommers statistisch gesehen in der Mehrheit der Fälle positiv entwickelt und solide Zuwächse verzeichnet. Analysten passen im Vorfeld solcher Turniere gerne ihre Kursziele leicht nach oben an, da das Event als starker Katalysator für das Volumenwachstum gilt. Ein nachhaltiger, struktureller Kurssprung bleibt nach dem Finale jedoch meist aus, da sich das Konsumverhalten nach dem Turnier schnell wieder normalisiert. Für Investoren bleibt das Papier während eines sportlichen Großereignisses somit vor allem ein psychologisch gestärkter, stabiler Hafen, dessen fundamentale Bewertung letztlich weiterhin von langfristigen Faktoren wie dem Zinsumfeld und den allgemeinen Wachstumsaussichten bestimmt wird.

Mega-Trend!

Bei einem solchen Chart kann und muss man nicht viel analysieren. Coca Cola befindet sich in einem ultralangfristigen Aufwärtstrend, der schier kein Ende zu nehmen scheint. Der Aktienkurs testet gerne alte Supports erneut, woran wir uns für Zukäufe und Wiedereinstiege orientieren können. Ein Rücksetzer an die Unterstützungszone bei 70 bis 74 Dollar wäre der normale Gang der Dinge und böte aus heutiger Sicht eine antizyklische Kauf-Gelegenheit in Trendrichtung. Wer ein Abstauber-Limit platzieren will, kann dies bei etwa 62 Dollar tun. Hier befindet sich ein massiver Support. Prozyklisch agierende Trader nutzen das bisherige Allzeithoch bei 82,66 US-Dollar als möglichen Trigger für einen Einstieg oder Zukauf.

Quelle: www.tradingview.com

Marge hoch, Gewinne wachsen stetig

Die Marge des Unternehmens ist mit 27,5 Prozent außergewöhnlich hoch. Die Aktie ist daher einer der Margen-Giganten in unserem Portfolio. Seinen Gewinn will man von derzeit ,18 auf 3,98 Dollar je Anteilsschein bis 2029 steigern. Zum Vergleich: 2016 verzeichnete der Getränkehersteller noch einen Profit von 1,49 Dollar pro Aktie. Mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 25,1 liegt man in etwa auf Höhe der langfristigen Durchschnitts-Bewertung. Die Aktie ist demzufolge derzeit NICHT überteuert.

Fazit

Coca Cola ist eine Aktie, die wir immer im Depot haben wollen und auch in regelmäßigen Abständen zukaufen. Hohe Margen, eine weltweite Bekanntheit und Präsenz, die ihresgleichen sucht, ein stetig wachsender Gewinn und ein Chart, der einen extrem stabilen Trend zeigt machen diese Aktie so attraktiv. Entsprechend stellen wir heute eine Long-Chance vor, für die wir ein passendes Produkt ausgesucht haben. Nachfolgend stellen wir Ihnen dieses vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Coca Cola

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 50,925 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 78,41 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 2,84. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet HC9TP4.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 82,66 USD

Unterstützungen: 62 und 70-74 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Coca Cola

Basiswert Coca Cola WKN HC9TP4 ISIN DE000HC9TP49 Basispreis 50,925 USD K.O.-Schwelle 50,925 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 2,84 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.