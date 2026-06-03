Triton übernimmt Antriebsbauer Flender

(Korrigiert ⁠in der Überschrift Namen des Käufers. Triton übernimmt Flender von Carlyle)

Düsseldorf, 03. Jun (Reuters) - Der ‌Bocholter Maschinenbauer Flender bekommt einen neuen Besitzer. Der US-Investor Carlyle verkauft ⁠den ⁠Anbieter von Antriebstechnik an die Beteiligungsgesellschaft Triton, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Zum Kaufpreis machten sie ‌keine Angaben. Die Transaktion ‌soll im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden. Siemens ⁠hatte den Konzern, der unter anderem ‌Getriebe, Kupplungen ⁠und Generatoren herstellt, 2021 ausgegliedert und an Carlyle verkauft. Flender beschäftigt mehr als 8000 ‌Mitarbeiter ⁠in 34 Ländern. Der ⁠Umsatz lag dem Unternehmen zufolge zuletzt bei rund zwei Milliarden Euro.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)