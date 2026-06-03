Triton übernimmt Antriebsbauer Flender
(Korrigiert in der Überschrift Namen des Käufers. Triton übernimmt Flender von Carlyle)
Düsseldorf, 03. Jun (Reuters) - Der Bocholter Maschinenbauer Flender bekommt einen neuen Besitzer. Der US-Investor Carlyle verkauft den Anbieter von Antriebstechnik an die Beteiligungsgesellschaft Triton, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Zum Kaufpreis machten sie keine Angaben. Die Transaktion soll im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden. Siemens hatte den Konzern, der unter anderem Getriebe, Kupplungen und Generatoren herstellt, 2021 ausgegliedert und an Carlyle verkauft. Flender beschäftigt mehr als 8000 Mitarbeiter in 34 Ländern. Der Umsatz lag dem Unternehmen zufolge zuletzt bei rund zwei Milliarden Euro.
(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)