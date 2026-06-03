Trotz Trumps Friedenshoffnungen: Kämpfe zwischen USA und Iran eskalieren

Kairo/Washington, 03. ⁠Jun (Reuters) - Ungeachtet der von US-Präsident Donald Trump befeuerten Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Krieges sind die Kämpfe zwischen den USA und dem Iran in der Nacht zum Mittwoch eskaliert. Das US-Militär teilte mit, iranische Raketen- ‌und Drohnenangriffe auf Bahrain, Kuwait und zivile Schiffe vereitelt zu haben. Nach Angaben des US-Zentralkommandos wurden drei auf Bahrain abgefeuerte Raketen abgefangen, während ⁠zwei für ⁠Kuwait bestimmte Flugkörper ihr Ziel verfehlten. Zudem hätten die US-Streitkräfte iranische Drohnen abgeschossen. Als Reaktion auf die iranischen Angriffsversuche habe das US-Militär seinerseits Ziele auf der Insel Keschm nahe der Straße von Hormus angegriffen.

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) erklärten laut staatlichen Medien, sie hätten das Hauptquartier der ‌5. US-Flotte in Bahrain sowie einen Luftwaffenstützpunkt ‌mit Raketen und Drohnen attackiert. Dies sei die Vergeltung für einen US-Angriff auf eine Kommunikationseinrichtung südlich der Insel Keschm in der Straße von Hormus gewesen. ⁠Zudem meldeten die Revolutionsgarden den Beschuss eines Schiffes namens "Panaya" als Vergeltung für ‌eine angebliche US-Attacke auf einen iranischen ⁠Tanker. Die weltgrößte Reederei MSC teilte mit, dass eines ihrer Schiffe im irakischen Hafen Umm Kasr von zwei Projektilen getroffen worden sei. Die IRGC gaben an, dieser Angriff sei eine Reaktion ‌auf eine US-Attacke auf ein iranisches ⁠Schiff im Golf von Oman gewesen.

Seit ⁠Mitte März hat Trump wiederholt erklärt, er stehe kurz vor einer Einigung mit dem Iran, die die Kämpfe beenden würde. Zuletzt hatte der US-Sender ABC am Montag berichtet, Trump erwarte eine Einigung mit dem Iran "binnen der nächsten Woche". Dabei gehe es um eine Verlängerung des Waffenstillstands und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus, zitierte ABC News den Präsidenten auf X.

(Bericht von Enas Alashray und Patricia Zengerle, geschrieben ⁠von Hans Busemann, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)