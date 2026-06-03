Trump ernennt Vertrauten ohne Erfahrung zum kommissarischen Geheimdienstchef

03. Jun (Reuters) - ⁠US-Präsident Donald Trump hat seinen Vertrauten Bill Pulte am Dienstag zum kommissarischen Geheimdienstkoordinator (DNI) ernannt. Der 38-Jährige verfügt über keinerlei Erfahrung im Bereich der nationalen Sicherheit. Für eine ‌Übergangszeit von bis zu 210 Tagen benötigt er keine Bestätigung durch den Senat. Pulte folgt auf Tulsi ⁠Gabbard, die ⁠den Posten Ende Juni räumt. Er leitet bislang die Immobilienfinanzierungsbehörde FHFA, die unter anderem für die staatlich gestützten Baufinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac zuständig ist.

Trump erklärte, Pulte werde diese Funktion behalten und parallel ‌die 18 US-Geheim- und Nachrichtendienste wie ‌CIA und NSA beaufsichtigen. Die Personalie stieß umgehend auf Kritik: Führende Demokraten und auch Vertreter von Trumps Republikanern bezeichneten ⁠Pulte als unqualifiziert. Der republikanische Senator John Cornyn erklärte, ‌er sehe keine Belege ⁠für eine Eignung Pultes. Dieser übernimmt die Koordination der Geheimdienste in einer Phase globaler Spannungen, geprägt durch den Krieg im Iran, den russischen Angriff ‌auf die Ukraine und ⁠den wachsenden Einfluss Chinas.

Der neue ⁠kommissarische Geheimdienstchef gilt als loyaler Anhänger Trumps. Als Immobilienaufseher hatte er Ermittlungen wegen mutmaßlichen Hypothekenbetrugs gegen mehrere politische Gegner des Präsidenten vorangetrieben, darunter die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James und Fed-Gouverneurin Lisa Cook. Zu einer Anklage kam es in keinem der Fälle.

(Bericht von Jacob Bogage und Jonathan LandayBearbeitet von Scot ⁠W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)