Trump stellt Treffen mit Irans obersten Führer Chamenei in Aussicht

⁠US-Präsident Donald Trump zufolge hat der Iran einem Verzicht auf Atomwaffen zugestimmt. Zudem stellte Trump ein Treffen mit dem geistlichen Oberhaupt der Islamischen Republik, Mojtaba Chamenei, in ‌Aussicht, sollten die Verhandlungen erfolgreich verlaufen.

"Sie haben bereits zugestimmt, dass sie keine Atomwaffen besitzen werden", sagte Trump ⁠in einem ⁠am Mittwoch ausgestrahlten Interview im Podcast "Pod Force One". Die Führung in Teheran hat allerdings stets betont, dass ihr umstrittenes Nuklearprogramm ausschließlich zivilen Zielen diene.

Chamenei sei absolut in die Gespräche über ein Ende der Feindseligkeiten ‌eingebunden, sagte Trump weiter. Er ‌habe gehört, dass es dem iranischen Revolutionsführer gesundheitlich nicht gut gehe, dieser die Verhandlungen jedoch unterstütze. Er selbst habe ⁠Chamenei noch nicht getroffen, würde dies jedoch gerne tun. ‌Ein Treffen werde wahrscheinlich später ⁠stattfinden, wenn sich die Lage entsprechend entwickle.

Trump bezeichnete den Iran-Krieg als Erfolg, da die Streitkräfte des Golfstaates besiegt worden seien. Der Konflikt hatte am ‌28. Februar mit US-israelischen ⁠Angriffen begonnen. Er hat ⁠die weltweiten Energiemärkte durcheinandergebracht und gilt in den USA wenige Monate vor den Kongresswahlen im November als unpopulär.

"Wir arbeiten an einem Abkommen", sagte Trump. Sollte dies nicht gelingen, werde man einen anderen Weg einschlagen. In der Vergangenheit hatte der US-Präsident für diesen Fall mit neuen Angriffen gedroht.