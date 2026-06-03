Uber-Aktie: BGH-Urteil und KI-Budget-Stopp drücken den Kurs

Was bewegt die Aktie?

Der BGH hat in einem Berufungsurteil klargestellt, dass Uber-Fahrer nach einer abgesetzten Fahrt direkt zur Zentrale zurückfahren müssen. Sie dürfen sich nicht an prominenten Stellen positionieren und auf neue Fahrgäste warten – anders als Taxis. Fahranfragen, die auf dem Rückweg eingehen, dürfen sie annehmen. Das Urteil dürfte den Uber-Betrieb in Deutschland operativ belasten.

Gleichzeitig hat Uber intern die Nutzung von KI-Tools eingeschränkt. Mitarbeiter im KI-Bereich hatten bis Ende Mai bereits das gesamte Jahresbudget verbraucht. Uber limitiert die Token-Nutzung nun auf 1.500 Dollar pro Nutzer und Monat. Das könnte die KI-Entwicklung des Unternehmens verlangsamen.

Hinzu kommt die allgemeine Sorge vor dem Robotaxi-Wettbewerb aus Asien und von Tesla. Das Uber-Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 20, was historisch einem der niedrigsten Bewertungsniveaus der letzten Jahre entspricht. Das Kurs/Gewinn-Wachstums-Verhältnis (Price/Earnings-to-Growth) liegt unter eins, was das dynamische Wachstum von Uber widerspiegelt.

Charttechnik

Die Aktie befindet sich in einer dynamischen Abwärtsbewegung, aus der heraus sie in eine träge Konsolidierung übergegangen ist. Positive Nachrichten verpuffen, negative Meldungen ziehen den Kurs konsequent nach unten. Das Risiko eines Ausbruchs auf der Unterseite in Richtung 60 Dollar steigt. Niveaus unter 70 Dollar wären charttechnisch keine gute Ausgangslage.

Martins Einschätzung

Die Bewertung von Uber ist auf dem Papier günstig, und die logische Richtung wäre aufwärts. Der Markt sieht das derzeit anders. Ich denke ernsthaft darüber nach, die Position zu überdenken – denn eine Aktie, bei der negative Nachrichten den Kurs drücken, positive Impulse aber keine Wirkung zeigen, macht es schwer, an einem fairen Wert festzuhalten.