Ukraine beschießt kurz vor Wirtschaftsforum St. Petersburg

- von Guy Faulconbridge ⁠und Andrew Osborn

St.Petersburg/Kiew, 03. Jun (Reuters) - Wenige Stunden vor Beginn des internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg hat die Ukraine Ziele in der russischen Metropole angegriffen. In mehreren Bezirken seien Menschen verletzt worden und Schäden entstanden, teilte der Gouverneur der Stadt, Alexander Beglow, am Mittwoch mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, die ukrainischen Streitkräfte hätten das Ölterminal in St. Petersburg und eine Militärbasis in Kronstadt auf einer nahen Insel angegriffen. In Kronstadt hat die russische Kriegsmarine ihren Stützpunkt in der Ostsee, es gibt dort auch wichtige Schiffbau- und ‌Reparaturanlagen. Auf einem im Trockendock liegenden Kriegsschiff der Ostsee-Flotte sei nach einem Treffer ein Großbrand ausgebrochen, teilte das ukrainische Militär mit. Der russische Präsident Wladimir Putin hat zu dem auch als "russisches Davos" bezeichneten Treffen zahlreiche internationale Gäste in seine Heimatstadt eingeladen. Die Ukraine bringt ihn mit ihrem Angriff nun in Verlegenheit und ⁠zeigt, wie verwundbar Russlands ⁠Großstädte sind.

Am Stadtrand von St. Petersburg waren dichte graue Rauchwolken zu sehen. Ein unbestätigtes Video, das in den sozialen Medien kursierte, zeigte Anwohner, die ukrainische Drohnen filmten. Diese ähnelten Flugzeugen und flogen über Teilen der Stadt. Im Hintergrund war zu sehen, wie Brände am Exportterminal für Treibstoff wüteten. St. Petersburg beherbergt den wichtigsten Ostseehafen Russlands.

Bei dem ukrainischen Angriff wurde Selenskyj zufolge auch eine Rüstungsfabrik in der zentralrussischen Oblast Tambow beschossen. In der dortigen Stadt Mitschurinsk seien unter anderem Nebengebäude eines Industriebetriebes, ein Wohnhaus und eine Bibliothek beschädigt worden, teilte der Gouverneur von Tambow, Jewgeni Perwyschow, mit. Verletzte gebe es nicht.

Über der russischen Oblast Leningrad, die die eigenständige Fünf-Millionen-Stadt St. Petersburg ‌umgibt, hat die Flugabwehr nach Angaben von Gouverneur Alexander Drosdenko in der Nacht zum Mittwoch 59 ‌ukrainische Drohnen abgefangen. Wie viele feindliche Geschosse entdeckt wurden oder eingeschlagen sind, teilt die russische Seite in der Regel nicht mit.

Der Sprecher des Präsidialamtes in Moskau, Dmitri Peskow, kündigte weitere Angriffe auf die Ukraine an. "Ich möchte Sie an die Erklärung des Außenministeriums erinnern, in der es heißt, dass unsere Reaktionen systematisch sein werden, und das sind sie auch schon", sagt Peskow ⁠vor der Presse. Russland hatte die Ukraine erst am Dienstag erneut massiv angegriffen. Ziele waren vor allem die Hauptstadt Kiew und weitere Großstädte. Mindestens 22 Menschen wurden ‌dabei nach ukrainischen Angaben getötet, mehr als hundert verletzt.

GÄSTE AUS USA, DEUTSCHLAND UND SAUDI-ARABIEN ERWARTET

Kurz ⁠nach diesem erneuten massiven russischen Angriff auf die Ukraine sollte in St. Petersburg Russlands wichtigstes Investitionsforum eröffnet werden - es ist das fünfte seit Beginn der russischen Großinvasion der Ukraine am 24. Februar 2022. Es sollen ausländische Investoren angelockt werden, die die durch den Krieg gebeutelte russische Wirtschaft wieder in Schwung bringen sollen. Auch Besucher aus den USA werden seit Jahren erstmals wieder an dem Forum teilnehmen, das der Westen seit Beginn des russischen ‌Angriffskrieges gemieden hat.

Nun sollen aus den USA unter anderem Rodney Mims Cook Jr., der Vorsitzende ⁠der US-Kommission für Bildende Künste, der die Erweiterung des Ballsaals im ⁠Weißen Haus durch Präsident Donald Trump beaufsichtigt, und die rechtsgerichtete Influencerin Candace Owens teilnehmen. Das russische Präsidialamt hatte erklärt, dies sei die erste russische Investitionskonferenz dieser Art mit US-Beteiligung seit 2017-2018.

Auf dem Forum, dessen Thema "Pragmatischer Dialog: Der Weg in eine stabile Zukunft" lautet, werden die Teilnehmer im streng bewachten Konferenzzentrum außerhalb der Stadt mit russischen Milliardären und einigen ehemaligen Geheimdienstoffizieren diskutieren. Die Themen reichen von Opec+ bis hin zum Einsatz von KI in Informationskriegen.

Seine Teilnahme hatte auch der deutsche Einzelhandelsmilliardär Thomas Bruch, Eigentümer von Hyperglobus, zugesagt. "Thomas Bruch nimmt in seiner Funktion als Aktionär russischer Hypermarktketten am Wirtschaftsforum in St. Petersburg teil", hatte Globus Holding mitgeteilt. "Sein Besuch dient der Pflege von Geschäftskontakten und dem Austausch mit Vertretern der Wirtschaft und verschiedener Institutionen." Die Globus Holding erklärte, dass sie sich nur auf ihr Geschäft in Deutschland und Tschechien konzentriere und ihre Beteiligung an den russischen Lebensmittelmärkten veräußert habe.

Zu den prominentesten Gästen in diesem Jahr zählen Vertreter Saudi-Arabiens. Unter ihnen ist ⁠Energieminister Prinz Abdulasis bin Salman, der mit dem russischen Vize-Regierungschef für Energiefragen, Alexander Nowak, und Opec-Generalsekretär Haitham Al Ghais über die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten auf die Energieversorgung und die Zukunft der Opec+ sprechen wird.

(Geschrieben von Sabine Ehrhardt. Redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)