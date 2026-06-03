Ulta Beauty: Solide Zahlen – aber die Verbraucherstimmung bremst

Was bewegt die Aktie?

Der Umsatz von Ulta Beauty stieg um elf Prozent und lag rund 40 Millionen Dollar über den Analystenschätzungen. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,74 Dollar – 83 Cent mehr als erwartet. Das ist ein deutlicher Beat.

Trotzdem gibt die Aktie die anfänglichen Gewinne von rund sechs bis sieben Prozent aus dem nachbörslichen Handel wieder ab. Zum Handelsstart bewegt sie sich kaum.

Der Ausblick ist solide: Ulta Beauty rechnet für das laufende Jahr mit einem Umsatzanstieg von sechs bis sieben Prozent. Der vergleichbare Umsatz soll zwei bis 3,5 Prozent wachsen. Das operative Ergebnis soll zwischen 6,5 und neun Prozent wachsen. Die Gewinnprognose wurde minimal nach oben angepasst.

Der Hintergrund der verhaltenen Kursreaktion ist klar: Die US-amerikanische Verbraucherstimmung liegt auf dem niedrigsten Niveau, das jemals gemessen wurde. In diesem Umfeld schrecken Anleger davor zurück, in Consumer-Aktien zu investieren – selbst wenn die Ergebnisse überzeugen.

Charttechnik

Der übergeordnete Kursverlauf zeigt fallende Hochpunkte und fallende Tiefpunkte. Die Aktie hat sich von rund 500 Dollar auf 715 Dollar erholt, ist dann aber wieder zurückgefallen. Dieser Abwärtstrend scheint sich fortzusetzen.

Martins Einschätzung

Die Zahlen sind besser als der Chart suggeriert – das ist unbestreitbar. Doch solange die Verbraucherstimmung am Boden bleibt und Anleger Consumer-Werte meiden, findet Ulta Beauty keine nachhaltige Nachfrage. Das Marktumfeld ist der entscheidende Gegenwind, nicht die operative Entwicklung.