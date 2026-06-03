Umfrage: US-Firmen schaffen so viele Arbeitsplätze wie zuletzt Anfang 2025

Washington, 03. ⁠Jun (Reuters) - Der Stellenaufbau der US-Unternehmen ist im Mai trotz des Iran-Kriegs so stark ausgefallen wie seit über einem Jahr nicht mehr. In der Privatwirtschaft ‌kamen insgesamt 122.000 Jobs hinzu, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Unternehmensumfrage des Personaldienstleisters ADP hervorgeht. ⁠Das ⁠ist der größte Zuwachs seit Januar 2025. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten ein Plus von 117.000 erwartet, nach revidiert 105.000 im April. "Der Arbeitsmarkt zeigt auf dem Weg in die ‌Einstellungssaison im Sommer weiter eine ‌anhaltende Dynamik", sagte ADP-Chefökonomin Nela Richardson.

Die Umfragedaten aus der Privatwirtschaft werfen ein Schlaglicht auf die Lage eines ⁠wichtigen Teils des US-Jobmarkts. Ein umfassendes Bild liefert ‌der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der ⁠auch Stellen im öffentlichen Dienst erfasst. Für den am Freitag anstehenden Job-Report erwarten Ökonomen ein Stellenplus von rund 85.000, nach einem ‌Zuwachs von 115.000 im ⁠April.

Die US-Notenbank Federal Reserve, ⁠die Vollbeschäftigung fördern und Preisstabilität sichern soll, hat den Leitzins zuletzt in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent unverändert gehalten. Angesichts der Folgen des Iran-Kriegs auf die Wirtschaft und insbesondere auf die Energiepreise gilt eine baldige Zinssenkung als sehr unwahrscheinlich.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben ⁠von Klaus Lauer, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)