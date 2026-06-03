Düsseldorf, ⁠03. Jun (Reuters) - Der Betriebsrat des Energiekonzerns Uniper hat sich gegen einen Verkauf des verstaatlichten Unternehmens ausgesprochen und stattdessen ‌einen Börsengang (IPO) gefordert. "Ein IPO wird von uns positiv begleitet", sagte Betriebsratschef Martin Geilhorn ⁠am ⁠Mittwoch dem "Handelsblatt". Dies habe man auch gegenüber dem Bundesfinanzministerium erklärt. "Sollten die Verantwortlichen im Ministerium jedoch die Unabhängigkeit von Uniper opfern und an ‌einen strategischen Investor verkaufen wollen, ‌stößt das auf unseren vehementen Widerstand."

Bis zum 12. Juni sollen sich Interessenten ⁠melden. Insidern zufolge haben einige lediglich ‌Teile der Geschäfte ⁠im Blick. Hierzu gehören die Beteiligungen an Atomkraft- und Wasserkraftwerken in Schweden. "Jedem potenziellen Erwerber sagen wir klipp ‌und klar: ⁠Wir erachten dies als ⁠feindlichen Akt gegen die Interessen der Beschäftigten", sagte Geilhorn der Zeitung. Uniper sei strategisch wichtig für Deutschland. "Wir werden uns vehement wehren."

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)