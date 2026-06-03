Unter 70.000 Dollar: So beurteile ich den Bitcoin-Chart jetzt
onvista · Uhr
Der Bitcoin-Kurs ist unter 70.000 Dollar gefallen. Zwar ist eine technische Gegenbewegung des Kurses jederzeit möglich. Die übergeordnete Trendrichtung zeigt aber nach unten.
Quelle: Societe Generale
Ende April habe ich mich zurückhaltend zu den weiteren Aussichten des Bitcoin-Kurses geäußert. Die Skepsis bezüglich des weiteren Aufwärtspotenzials (ausführlich im Video: hier) erwies sich als absolut berechtigt. Die Kryptowährung kam in den vergangenen Handelstagen erneut unter Verkaufsdruck.
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