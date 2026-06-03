US-General: Europa muss Hauptverantwortung für Nato-Verteidigung übernehmen

Brüssel, 03. Jun (Reuters) - ⁠Die USA übergeben den Europäern die Hauptverantwortung für ihre konventionelle Verteidigung und schrauben eigene Zusagen an das Bündnis zurück. Zwei Bereiche, in denen Kanada und die europäischen Verbündeten jetzt und in naher Zukunft mehr leisten könnten, seien bemannte und unbemannte Flugzeuge sowie Marineschiffe, erklärte US-General Alexus G. Grynkewich am Mittwoch ‌und bestätigte in Teilen entsprechende Medienberichte. Hintergrund ist eine Reduzierung der USA in diesen Sektoren, die seit längerem erwartet wurde. Die USA würden ihre für das Nato-Streitkräftemodell in Europa vorgesehenen Truppen ⁠reduzieren und ⁠andernorts neu ausrichten. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der US-Truppen in Europa und Nato-Militärchef.

Grynkewich sprach von einer "ungesunden Abhängigkeit" des Streitkräftemodells der Allianz von US-Truppen, wie es bereits US-Präsident Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth zur Sprache gebracht hätten. "Präsident Trump, Minister Hegseth und andere haben deutlich gemacht, dass sich dies ändern muss, und es wird sich ändern", sagte der General. Mögliche gleichzeitige Konflikte an mehreren Schauplätzen ‌weltweit mache dies erforderlich. Die Anpassung solle die Verteidigungspläne ‌der Allianz realistischer machen und sicherstellen, dass die Nato sich nicht zu sehr auf US-Streitkräfte verlasse, die zur Abschreckung in anderen Regionen benötigt würden. Europa solle so die Hauptverantwortung für seine konventionelle Verteidigung übernehmen.

Die "Financial Times" ⁠und die "Welt" hatten bereits berichtet, die USA wollten zahlreiche militärische Fähigkeiten aus den Verteidigungsplanungen des Bündnisses ‌herausnehmen. Eine den Nato-Partnern übermittelte Liste sieht laut "Welt" ⁠Kürzungen bei Tankflugzeugen, Kampfjets, Drohnen, Bomberverbänden und Marineeinheiten vor, berichtete das Blatt unter Berufung auf Nato-Kreise. So sollen moderne Tankflugzeuge vom Typ KC-46 sowie Langstreckenaufklärungsdrohnen vollständig aus der Nato-Planung gestrichen werden. Zudem solle die Zahl der F-16- und F-15E-Kampfjets reduziert werden. Für ‌die europäischen Staaten könnten dadurch erhebliche Lücken entstehen, insbesondere ⁠bei der Luftbetankung und der Aufklärung.

GEMEINSAME LINIE ⁠BEI NATO-GIPFEL IN TÜRKEI IM JULI

Die Verbündeten waren den US-Angaben zufolge bereits am 22. Mai bei einem Treffen im Brüsseler Nato-Hauptquartier über die Pläne informiert worden. Am 2. und 3. Juni berieten Vertreter der 32 Mitgliedsstaaten im militärischen Hauptquartier der Allianz (Shape) im belgischen Mons unter Leitung des britischen Air Chief Marshal Johnny Stringer über die künftige Truppenstellung. Shape arbeite weiterhin mit den Verbündeten zusammen, um die reduzierten amerikanischen Fähigkeiten auszugleichen, sagte Grynkewich. Über die genaue Form der US-Kürzungen wollen die Bündnispartner in den kommenden Wochen weiter beraten. Eine gemeinsame Linie ⁠soll Anfang Juli beim Nato-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara präsentiert werden.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Kerstin Dörr Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)