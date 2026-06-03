London, 03. ⁠Jun (Reuters) - Die USA haben Sanktionen gegen die größte iranische Kryptowährungsbörse Nobitex sowie deren Führungsebene verhängt. Das US-Finanzministerium warf dem Unternehmen am Dienstag vor, der Regierung ‌in Teheran sowie sanktionierten staatlichen Institutionen bei der Umgehung westlicher Strafmaßnahmen geholfen zu haben. Neben der Börse ⁠selbst ⁠wurden die beiden Gründer - zwei Brüder aus der einflussreichen Charrasi-Familie - sowie Firmenchef Amir Hossein Rad auf die Sanktionsliste gesetzt. Während sich die iranische Wirtschaft im freien Fall befinde, nutze das Regime digitale Vermögenswerte ‌für seine eigenen korrupten Zwecke, ‌erklärte US-Finanzminister Scott Bessent. Dazu gehöre die Umgehung von Sanktionen und der Transfer von Vermögen ins Ausland.

Die Maßnahmen ⁠folgen auf eine im Mai veröffentlichte Recherche der Nachrichtenagentur ‌Reuters. Diese hatte aufgedeckt, ⁠dass Nobitex zu einem wichtigen Knotenpunkt in einem parallelen Finanzsystem geworden war. Über die Plattform seien Hunderte Millionen Dollar für die iranische Zentralbank ‌und die Islamischen ⁠Revolutionsgarden abgewickelt worden, selbst während ⁠staatlich verordneter Internetabschaltungen. Das US-Finanzministerium erklärte nun, Nobitex habe dazu beigetragen, Vermögenswerte des Regimes zu schützen und außer Landes zu schaffen. Nobitex hatte im April gegenüber Reuters direkte Verbindungen zur Regierung zurückgewiesen. Das Unternehmen bestritt, dem Staat wissentlich geholfen zu haben.

(Bericht von Gavin FinchBearbeitet von Scot W. ⁠StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)