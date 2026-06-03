Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen im Verwaltungsrat



03.06.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gem. Art. 53 KR - ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG

Zürich, 3. Juni 2026

Von den bisherigen Verwaltungsräten stellen sich Dr. Markus Wesnitzer, Nicolas Gross und David Schärli nach Ablauf Ihres Mandates nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Stattdessen werden an der Generalversammlung vom 1. Juli 2026 Frédéric Königsegg und Marc Zollinger zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Frédéric Königsegg wird als neuer Präsident des Verwaltungsrates vorgeschlagen. Yves Rossier stellt sich zur Wiederwahl.

Durch die Veränderungen soll die Effizienz gesteigert und die lokale Immobilienmarktexpertise im Gremium gestärkt werden.

Herr Königsegg studierte Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule St. Gallen mit Vertiefung Internationales Management. Dort erwarb er 1997 den Abschluss Lic. oec. HSG. Er verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen und Gremien im schweizerischen Immobilienmarkt und konnte auch im deutschsprachigen Ausland in führenden Positionen und in der Geschäftsleitung von namhaften Unternehmen umfassende Immobilien-Erfahrungen sammeln. In seinen über die Jahre vielseitigen Rollen verantwortete er unter anderem als Chief Investment Officer den Aufbau einer Fondsleitung und die Bereiche Investment Management, Development, Investor Relations und Akquise. Seit 2024 ist Frédéric Königsegg bei der Port Real Estate Development AG tätig. Port ist ein Projektentwickler, der bezahlbaren Wohnraum für die Schweizer Mittelklasse entwickelt. Dort verantwortet Herr Königsegg als CEO den Bereich Immobilien.

Herr Zollinger studierte Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Bau- und Immobiliarsachenrecht und erweitere seine Immobilien-Fachkenntnisse im Rahmen eines berufsbegleitenden Advanced Management Development Program in Real Estate & Real Estate Management an der Harvard University in Cambridge. Zwischen 2012 und 2019 war er hauptsächlich in den Bereichen Investment Management und Development tätig und konzentrierte sich auf den Erwerb, die Weiterentwicklung und die Wertsteigerung von Büroliegenschaften an Top-Lagen in London und der amerikanischen Ostküste. 2019 gründete Marc Zollinger die MZP Real Estate AG, eine Immobilien Anlagegesellschaft in Zürich, welche sich auf die Betreuung und Entwicklung der eigenen Liegenschaften fokussiert.

Dr. Markus Wesnitzer, Nicolas Gross und David Schärli danken den Aktionären für das Vertrauen in den vergangenen Jahren.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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