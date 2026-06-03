Verband HDE: Online-Handel zieht auch 2026 an - Wachstumsmotor für die Branche

Berlin, 03. ⁠Jun (Reuters) - Der E-Commerce bleibt der entscheidende Wachstumsmotor für den deutschen Einzelhandel. Für das laufende Jahr rechnet der Branchenverband HDE mit einem nominalen Umsatzplus von 4,3 (2025: 3,9) Prozent im Online-Geschäft, während der stationäre Handel der Ladengeschäfte voraussichtlich nur um 1,6 Prozent zulegen wird. Dies ‌geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten "Online-Monitor 2026" des Handelsverbands Deutschland (HDE) hervor. Wichtigster Absatzkanal bleiben demnach Online-Marktplätze, über die bereits mehr als die Hälfte des gesamten Internet-Umsatzes ⁠abgewickelt wird.

"Der Online-Handel ⁠ist auf dem Wachstumspfad", sagte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp. "Die Branche hat es angesichts der schlechten Konsumstimmung nicht leicht, behauptet sich aber als Wachstumstreiber für den gesamten Einzelhandel." Für Schwung sorgten vor allem Marktplätze wie Amazon oder Ebay. Hierüber liefen 2025 fast 57 Prozent der Online-Umsätze - ein Plus von 5,9 Prozent. Die Online-Erlöse ‌insgesamt dürften laut HDE in diesem Jahr auf 96,3 ‌Milliarden Euro steigen. Der E-Commerce käme damit auf einen Anteil von knapp 14 Prozent am gesamten deutschen Einzelhandel im engeren Sinne - also ohne die Umsätze von Apotheken sowie dem ⁠Kfz- und Kraftstoffhandel.

IMMER MEHR ÄLTERE SHOPPEN AUCH ONLINE

Tromp forderte hier einen faireren Wettbewerb. Mit ‌Blick auf chinesische Anbieter wie Temu oder ⁠Shein sei dies bis heute nicht der Fall. "Da muss von der Politik noch deutlich mehr kommen. Es braucht konsequente und spürbare Strafen", sagte Tromp. Dem HDE zufolge liegt der Umsatzanteil ausländischer Online-Anbieter in Deutschland mittlerweile bei knapp ‌elf Milliarden Euro. Davon entfielen geschätzt allein ⁠rund 4,7 Milliarden Euro oder fünf ⁠Prozent auf Temu und Shein.

"Gleichzeitig werden die Online-Shopper älter und nehmen ihr Einkaufsverhalten aus jüngeren Jahren mit - immer mehr Ältere sind aktive Onliner", hieß es. So stieg die Zahl der Internet-Käufer über 55 Jahre im vergangenen Jahr mit 3,1 Prozent deutlich stärker als der Durchschnitt aller Altersgruppen von 1,2 Prozent. "Wer als Jugendlicher angefangen hat, online zu shoppen, hört mit steigendem Alter nicht plötzlich damit auf", erklärte Tromp. Zudem gewinne Künstliche Intelligenz (KI) an Bedeutung. Bereits 35 Prozent der Menschen ⁠in Deutschland nutzten KI zur Recherche beim Kauf von Produkten.

(Bericht von Klaus Lauer; - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)