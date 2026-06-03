US-Modeaktie nach Quartalszahlen

Victoria's Secret: Der 48-Prozent-Sprung hat seinen Preis

onvista · Uhr

Victoria's Secret legte nach den Quartalszahlen um rund 48 Prozent zu. Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen deutlich. Die Jahresguidance wurde angehoben. Bei einem aktuellen Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 20 ist das Aufwärtspotenzial aber weitgehend ausgereizt.

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Was bewegt die Aktie?

Der Umsatz von Victoria's Secret stieg im abgelaufenen Quartal um 15 Prozent – das erste zweistellige Umsatzwachstum seit vielen Quartalen. Die Analysten hatten rund 40 Millionen Dollar weniger erwartet.

Die eigentliche Überraschung kam beim Gewinn. Victoria's Secret erzielte 60 Cent je Aktie. Das Unternehmen selbst hatte 20 bis 30 Cent je Aktie in Aussicht gestellt, der Konsens lag ebenfalls rund 50 Prozent darunter. Das Gewinnwachstum belief sich damit auf rund 567 Prozent.

Begleitet wurde der Kurssprung von einem charttechnischen Ausbruch über die Widerstandszone bei 65 bis 66 Dollar, an der die Aktie mehrfach gescheitert war.

Für das laufende zweite Quartal erwartet Victoria's Secret einen Umsatz von rund 1,6 Milliarden Dollar. Der Konsens lag bei 1,56 Milliarden. Das operative Ergebnis soll sich auf 90 bis 100 Millionen Dollar fast verdoppeln, nach 55 Millionen im Vorjahresquartal.

Die Jahresguidance auf der Umsatzseite wurde von 6,85 bis 6,95 Milliarden auf 7,03 bis 7,13 Milliarden Dollar angehoben. Der Konsens lag bei 6,96 Milliarden. Zudem firmiert die Aktie ab sofort unter dem neuen Ticker VSXY.

Charttechnik

Das nächste charttechnische Kursziel liegt rund um 90 Dollar. Bis dahin gibt es noch etwas Spielraum, die aktuelle Bewertung auf diesem Niveau lässt aber kaum Raum für Neueinstiege.

Martins Einschätzung

Wer die Aktie vor dem Kurssprung hatte: Herzlichen Glückwunsch. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt jetzt bei rund 20 – mit noch negativem Dezemberquartal in der Prognose. Für die nächsten zwei Quartale sind zwar deutliche Gewinnanstiege von rund 80 bis 90 Prozent eingepreist, danach flacht das Wachstum aber stark ab. Die fundamentale Entwicklung dürfte im Kurs weitgehend berücksichtigt sein. Auf diesem Niveau würde ich nicht mehr neu einsteigen.

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Victoria's Secret & Co.

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