Volkswagen-Chef: Müssen europäische Interessen verteidigen

Martorell, 03. Jun (Reuters) - Volkswagen-Chef ⁠Oliver Blume spricht sich angesichts der zunehmenden Konkurrenz aus China für strengere "Made in Europe"-Regeln aus. Er wolle nicht über Protektionismus sprechen, sagte Blume am Mittwoch in Spanien anlässlich des Produktionsstarts des elektrischen Polo. "Ich denke, wir sollten eher über eine europäische Interessenpolitik reden, wie sie in anderen Regionen der Welt auch verfolgt wird." Jeder, der in Europa Geschäfte machen wolle, solle auch hier investieren. Der erste Schritt seien Montagewerke, gefolgt von Entwicklungsleistungen ‌und dem Bau von Komponenten. "Am Ende ist es wichtig, ein einheitliches Spielfeld zu bekommen."

Chinesische Autobauer gewinnen in Europa derzeit rasant an Marktanteilen, vor allem bei Elektroautos. Grundsätzlich sei Wettbewerb positiv, sagte Blume. Insbesondere bei Hybridautos sei derzeit aber zu erkennen, dass diese ⁠in China zu deutlich ⁠niedrigeren Kosten entwickelt und gebaut würden. Wenn diese gegen europäische Fahrzeuge anträten, gehe das nicht gut. Die EU hat zwar Strafzölle gegen Elektroautos aus China verhängt, Hybridfahrzeuge sind davon aber nicht betroffen.

Europas größter Autobauer will mit dem elektrischen ID.Polo Boden im Einstiegssegment gut machen. Das Fahrzeug läuft seit Mittwoch im spanischen Martorell vom Band, zusammen mit dem Schwestermodell von Cupra. Bestellt werden kann das Auto seit Ende April, allerdings vorerst noch nicht die Einstiegsvariante zum Preis von rund 25.000 Euro. Nach den Worten von VW-Markenchef Thomas Schäfer ist die Nachfrage ‌nach Verkaufsstart besser als ursprünglich geplant. Details nannte das Unternehmen nicht. Seat-Chef Markus ‌Haupt sagte, Ziel sei es, bis Jahresende rund 60.000 bis 70.000 der beiden kleinen Elektroautos zu bauen.

Nach Einschätzung von Analysten hat Volkswagen mit dem Fahrzeug gute Chancen, von der derzeit hohen Nachfrage nach Elektroautos zu profitieren. Bernstein-Analyst Stephen Reitman sprach von einem großen Schritt nach vorne für Volkswagen. "Dass das Auto ⁠erst jetzt produziert wird, zeigt, wie lange es dauert, bis Volkswagen ein Fahrzeug auf die Straße bringt. Vor allem, wenn man es ‌mit dem Tempo der chinesischen Hersteller vergleicht."

NACHFRAGE NACH ELEKTROAUTOS DERZEIT HOCH

Volkswagen spielt ⁠die derzeit hohe Nachfrage nach Elektroautos in die Hände. Die hohen Spritpreise wegen des Iran-Kriegs und die staatliche Förderung in Deutschland und anderen europäischen Ländern haben zuletzt den Absatz der Fahrzeuge angekurbelt. So ist in Deutschland inzwischen rund jeder vierte verkaufte Neuwagen ein Elektroauto, in der EU insgesamt ist ihr Anteil auf rund ein Fünftel gestiegen. Derzeit profitierten davon aber ‌vor allem die ausländischen Autobauer, weil diese im niedrigeren Preissegment mehr zu ⁠bieten hätten, sagte Constantin Gall, Branchenexperte bei der Unternehmensberatung EY.

Für ⁠Volkswagen spielt das Auto aus mehreren Gründen eine wichtige Rolle: Zum einen will der Konzern so den Absatz von Elektroautos ankurbeln, um die CO2-Flottengrenzwerte der Europäischen Union einzuhalten und kostspielige Strafzahlungen zu vermeiden. Blume sagte, Volkswagen komme konzernweit auf einen Marktanteil von 27 Prozent bei Elektroautos in Europa. Das reiche aber noch nicht aus, um von Strafzahlungen verschont zu werden. Mit dem Einsatz von Eisenphosphat-Batterien in der Einstiegsvariante dürfte es gelingen, das Fahrzeug einigermaßen profitabel zu verkaufen, sagte Daniel Schwarz, Analyst beim Bankhaus Metzler.

Zum anderen hat Volkswagen für das Projekt die Kräfte seiner drei Volumenmarken Volkswagen, Seat/Cupra und Skoda gebündelt, was Synergien hebt und Geld spart. Insgesamt vier Kleinwagen stammen aus dem Vorhaben, neben dem Polo der Cupra Raval, der etwas höhere VW ID.Cross und das Skoda-SUV Epiq. Die ⁠Federführung für das Projekt liegt bei Seat/Cupra, gebaut werden die Autos in Spanien. Insgesamt spare der Konzern so 600 Millionen Euro ein, sagte Markenchef Schäfer.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)