Weidel zu UN-Sicherheitsrat: 'Eine Blamage folgt auf die nächste'

BERLIN/NEW YORK (dpa-AFX) - Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach der gescheiterten Kandidatur Deutschlands für den UN-Sicherheitsrat scharf kritisiert. "Eine Blamage folgt auf die nächste: Wollte Merz unser Land zu Beginn seiner Kanzlerschaft "zurück auf die internationale Bühne" bringen, bleibt Deutschland nun ohne Sitz im UN-Sicherheitsrat", schrieb sie auf der Plattform X./csd/DP/he