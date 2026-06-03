WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 17. Juni

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung 12:00 USA: Netflix, Hauptversammlung DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise 5/26 09:00 ESP: Industrieproduktion 4/26 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 4/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE: FRA: OECD-Ministertreffen, Paris CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten (Kohäsion) - Auftakt-Abendessen RUS: Kremlchef Wladimir Putin äußert sich vor internationalen Journalisten am Rande des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums HINWEIS DEU: Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, Börse geöffnet --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:15 FRA: Airbus Auslieferungen/Bestellungen 5/26 09:30 SWE: Verve, Hauptversammlung 10:00 DEU: Viscom, Hauptversammlung 10:00 DEU: Tradegate, Hauptversammlung 14:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung 18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung 19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 3/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 4/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 4/26 11:00 EUR: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/26 21:00 USA: Konsumentenkredite 4/26 SONSTIGE TERMINE LVA: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (bis 07.06.) MNE: EU-Westbalkan-Gipfel Bei dem Spitzentreffen soll es u.a. um die EU-Beitrittsperspektive der Westbalkanländer Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien gehen. RUS: Kremlchef Wladimir Putin hält eine Rede beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum und beantwortet Fragen auf einem Podium --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung 10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 12:00 DEU: BASF's Zhanjiang Verbund site DEU: Paragon, Jahreszahlen USA: Coreweave, Hauptversammlung USA: Reddit, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26 SONSTIGE TERMINE 17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD» HINWEIS AUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung 10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung 10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung 10:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung 14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung 15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung 19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 5/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26 08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26 08:00 DEU: Arbeitksosten Q1/26 08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig) 08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26 14:30 USA: Handelsbilanz 4/26 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen 08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung 09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag 09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung 10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung 10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung 10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung 10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung 11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk 14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung 15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung 15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online) 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung 19:00 USA: Target, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26 03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26 03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26 09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26 10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26 14:30 USA: Realeinkommen 5/26 15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft + 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae + 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche 18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung 10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark 17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung 19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen USA: SpaceX, eventuell Bekanntgabe Ausgabepreis USA: Honeywell International, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft DEU: Bundestag +09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel 10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) 15:00 DEU: Tag des Familienunternehmens u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD). LUX: Treffen der Euro-Gruppe --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26 10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26 08:00 GBR: BIP 4/26 08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg RUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung 11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26 09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26 14:30 USA: Empire State Bericht 6/26 15:15 USA: Industrieproduktion 5/26 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M. FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung 09:30 SWE: Securitas, Investor Day 10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung 10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung 14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung 17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU/ITA: Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus NOR: Equinor, Kapitalmarkttag PRT: EDP, Kapitalmarkttag DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR JPN: Zentralbank, Zinsentscheid 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26 04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26 09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26 10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26 14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI Fachverband Batterien zu Batteriestandort Deutschland 13:00 DEU: Sommerforum VDMA Ost: Luft- und Raumfahrt als neuer Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, Magdeburg FRA: Zweiter Tag des G7-Gipfels - Themen: Welthandel, Iran- und Ukraine-Krieg, Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump. LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung 11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung 11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung 12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day 17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung 19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Scout24, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26 11:00 EUR: Verbraucherpriese 5/26 (endgültig) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26 16:00 USA: Lagerbestände 4/26 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26 20:00 USA: Fed-Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M. 11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Rados?aw Sikorski, Berlin 11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück ---------------------------------------------------------------------------------------

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