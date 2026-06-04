Abkommen über Waffenruhe im Libanon - Israel setzt Angriffe vorerst fort

- von Jana ⁠Choukeir

Dubai, 04. Jun (Reuters) - Israel und der Libanon haben sich nach Angaben der US-Regierung auf eine neue Waffenruhe geeinigt. Die von den USA vermittelte Vereinbarung weckte am Donnerstag Hoffnungen auf eine Beilegung des umfassenderen Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran. Der libanesische Präsident Joseph Aoun erklärte, die Waffenruhe werde innerhalb von 24 Stunden nach Zustimmung aller beteiligten Parteien in Kraft treten. ‌Damit bezog er sich offenbar auf die Hisbollah-Miliz, die sich zunächst nicht zu dem Abkommen äußerte.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz dämpfte jedoch die Erwartungen an eine rasche Umsetzung. Die israelische Armee werde ihre Angriffe im Libanon vorerst fortsetzen ⁠und sich nicht ⁠aus dem Süden des Landes zurückziehen, teilte Katz am Donnerstag mit. Dem Abkommen war eine erneute Eskalation der Gewalt in der Region vorausgegangen. Bei israelischen Luftangriffen im Südlibanon wurden am Mittwoch mindestens sechs Menschen getötet. Zudem lieferten sich amerikanische und iranische Streitkräfte schwere Gefechte im Persischen Golf.

Bei einem iranischen Angriff auf Kuwait kam am Mittwoch nach Angaben der dortigen Behörden ein Mensch ums Leben, mehr als 60 wurden verletzt. Zudem seien der Flughafen und diplomatische Vertretungen beschädigt worden. ‌Die iranischen Revolutionsgarden wiesen die Verantwortung für den Angriff zurück und schrieben ‌die Zerstörungen fehlgeleiteten US-Abfangraketen zu. Das US-Militär bestritt dies und erklärte, iranische Drohnen hätten den Flughafen gezielt angegriffen.

Als Reaktion flog das US-Militärkommando Centcom neue Angriffe auf Raketenabschussrampen und Boote im Süden des Iran sowie auf die Insel Keschm nahe der Straße von Hormus. ⁠Die strategisch wichtige Meerenge ist seit mehr als drei Monaten weitgehend gesperrt.

BOTSCHAFT VON OBERSTEM FÜHRER

Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung ‌drückte am Donnerstag die Ölpreise, die einen Teil ihrer Gewinne ⁠vom Vortag einbüßten. US-Präsident Donald Trump, der wegen der hohen Treibstoffpreise in den USA unter Druck steht, deutete an, dass es am Wochenende Fortschritte in den Verhandlungen mit dem Iran geben könnte. Die Beteiligten bemühten sich darum, die Wiedereröffnung der Straße von Hormus von dem Konflikt im Libanon zu trennen, sagte Trump am ‌Mittwoch im Weißen Haus. Der Iran macht eine Waffenruhe im ⁠Libanon zur Bedingung für ein Friedensabkommen mit Washington und ⁠droht zudem mit einem direkten Eingreifen zugunsten der Hisbollah.

Neben dem Ende der Kämpfe im Libanon fordert die Führung in Teheran den Zugriff auf eingefrorene Öleinnahmen in Milliardenhöhe, Ausnahmen von den Sanktionen für Rohölexporte, die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen sowie die Kontrolle über die Straße von Hormus. Trump erklärte, seine oberste Priorität sei es, den Iran am Bau von Atomwaffen zu hindern. Der Iran betont, sein Nuklearprogramm diene ausschließlich friedlichen Zwecken.

Der oberste Führer des Iran, Ajatollah Modschtaba Chamenei, erklärte am Donnerstag in einer Botschaft, die Feinde des Landes seien auf dem Schlachtfeld besiegt worden und versuchten nun, Zwietracht zu säen. Die Botschaft wurde anlässlich des Jahrestags des Todes des Gründers der Islamischen Republik, ⁠Ruhollah Chomeini, verlesen. Chamenei ist seit Beginn des Krieges, bei dem sein Vater durch einen Luftangriff getötet wurde und er dessen Nachfolge antrat, nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)