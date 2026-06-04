AfD-Politiker trifft sich in St. Petersburg mit Putin-Berater

Berlin, 04. ⁠Jun (Reuters) - Der außenpolitische Sprecher der als teilweise rechtsextrem eingestuften AfD, Markus Frohnmaier, hat sich in St. Petersburg mit einem der wichtigsten Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie mit dem Chef des Energiekonzerns Gazprom getroffen. ‌Frohnmaier, der an der russischen Wirtschaftskonferenz in St. Petersburg teilnimmt, wies Kritik des deutschen Außenministeriums an der Reise zurück.

"Die Reise ist ⁠durch die ⁠Fraktion genehmigt", sagte Frohnmaier zu Reuters. Weil Deutschland mit hohen Energiekosten in einer schweren wirtschaftlichen Abwärtsspirale stecke, was Unternehmen zur Abwanderung zwinge, sei es seine Aufgabe als außenpolitischer Sprecher, "Gesprächsfähigkeit mit allen relevanten Akteuren zu erhalten und deutsche Interessen dort zu vertreten", sagte Frohnmaier ‌zu Reuters. "Statt Reisewarnungen auszusprechen, sollten Vertreter des Auswärtigen ‌Amtes nach Russland reisen." Die US-Regierung habe eine Delegation zum Wirtschaftsforum in St. Petersburg geschickt. Zur Vertretung deutscher Interessen gehöre die "Wiederherstellung einer sicheren und ⁠bezahlbaren Energieversorgung auch unter Berücksichtigung russischer Gas- und Öllieferungen", sagte er ‌in Anspielung auf die von der ⁠AfD seit langem geforderte Wiedereröffnung der Nordstream-Gaspipeline durch die Ostsee.

Auf der Plattform X erklärte Frohnmaier, er habe am Mittwoch Gazprom-Chef Alexej Miller und Kirill Dmitrijew, Putins Sonderbeauftragten für Investitionen und ‌wirtschaftliche Zusammenarbeit, getroffen. Dmitrijew, Miller ⁠und Gazprom unterliegen wegen des russischen ⁠Krieges in der Ukraine westlichen Sanktionen.

Das Auswärtige Amt hatte am Mittwoch mit Hinweis auf die russischen Angriffe auf die Ukraine betont, dass man AfD-Politikern "ausdrücklich von solchen Reisen abgeraten habe". Vor dem Hintergrund der russischen Angriffe den Eindruck von Normalität zu erwecken, laufe den außen- und sicherheitspolitischen Grundsätzen der Bundesregierung zuwider. Ein Sprecher ordnete das Treffen in St. Petersburg als "staatlich organisierte Propagandaveranstaltung" ein.

(Bericht von ⁠Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)