AKTIE IM FOKUS: Scout24 mit neuerlichem Erholungsversuch nach Goldman-Empfehlung

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Scout24 sind am Donnerstag nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs gestiegen. Die Papiere des Portalbetreibers erholten sich um fast 5 Prozent auf 75,30 Euro. Im Bereich von 75 Euro stoßen sie auf charttechnischen Widerstand, den sie zuletzt allerdings zweimal für jeweils einen Tag bis auf fast 80 Euro übersteigen konnten. Langfristig bleibt der Kursverlauf geprägt vom deutlichen Einbruch vom Rekord bei fast 123 Euro im Sommer 2025.

Der neue Goldman-Analyst Adam Berlin setzt mit seiner Empfehlung auf zweistelliges Gewinnwachstum und steigende Margen des Portalbetreibers, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Zudem dürften die Kapitalausschüttungen die Markterwartungen übertreffen.

Der Experte zählt Scout24 zu jenen Branchenunternehmen, die auch in einer KI-Welt Ergebnisdynamik zeigen. Die britische Auto Trader Group stuft er ebenfalls mit "Buy" ein, bei Rightmove und Swiss Marketplace ist er "Neutral". Für Aktien von Auto Trader ging es in London ebenfalls aufwärts./ag/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
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Einstellungen
Scout24
Auto Trader Group
Rightmove
SMG SWISS M.G.H. SF-,003

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