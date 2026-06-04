Aktien Asien: Gewinnmitnahmen bremsen Rekordjagd in Japan und Korea

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Anleger in Asien haben sich am Donnerstag den Gewinnmitnahmen an den US-Aktienmärkten angeschlossen. Nach der Rekordjagd in Japan und Korea schalteten sie einen Gang zurück.

Der Nikkei 225 schloss 1,36 Prozent tiefer bei 67.470,69 Punkten, nachdem er am Mittwoch erstmals fast 68.800 Punkte erreicht hatte. Für den südkoranischen Kospi ging es um 1,84 Prozent abwärts. Er hatte sich 2026 bis zum Vortag mehr als verdoppelt.

Nach dem US-Börsenschluss wurde der KI-Konzern Broadcom mit dem Ausblick auf das zweite Halbjahr den extrem hohen Erwartungen nicht gerecht und die Aktien verloren im außerbörslichen Handel zweistellig an Wert.

In China verlor der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zuletzt 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,4 Prozent.

Der australische S&P ASX 200 gab um 1,1 Prozent nach./ag/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Broadcom

Das könnte dich auch interessieren

Halbleiterbranche
Halbleiterrally erlahmt etwas - Analyst optimistisch für ASMLgestern, 11:16 Uhr · dpa-AFX
Halbleiterrally erlahmt etwas - Analyst optimistisch für ASML
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kryptowährung unter Druck
Unter 70.000 Dollar: So beurteile ich den Bitcoin-Chart jetztgestern, 12:30 Uhr · onvista
Spannende Nebenwerte
Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Check01. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen