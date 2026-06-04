ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Schneider Electric auf 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Alasdair Leslie bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie größer werdende Investorenbedenken am Wachstum im Rechenzentren-Bereich. Seine Analyse habe ergeben, dass das dort von Schneider erzielte Wachstum mit dem von Mitbewerbern Schritt halte. Der Wachstumsansatz der Aktie bleibe positiv, da Schneider den adressierbaren Markt schneller ausweite./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 13:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 05:00 / UTC

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