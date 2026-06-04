ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für STMicro auf 80 Euro - 'Buy'

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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 49 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen böten eine strukturelle Wachstumsstory, nicht bloß eine Kursrally, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochabend. Er blieb daher auch nach rund 150 Prozent Kursgewinn binnen drei Monaten bei seiner Kaufempfehlung. Seine Prognosen für 2027 lägen um bis zu 30 Prozent über dem Konsens. Als Wachstumstreiber hebt er Energiemanagement-Chips sowie Silizium-Photonik für KI-Rechenzentren sowie Halbleiter für Low-Earth-Orbit-Satelliten hervor./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 20:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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