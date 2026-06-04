Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung 2026

Basel, 4. Juni 2026. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG führt vom 12. August bis zum 25. August 2026 eine Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property Fund durch. Mit dem erzielten Erlös von bis zu CHF 159 Mio. ist der Erwerb von bis zu vierzehn Liegenschaften geplant. Die Objekte befinden sich an überdurchschnittlich guten Lagen in wirtschaftlich attraktiven Regionen der Schweiz.

Der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) verfügt über ein schweizweit breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Schwergewicht im Bereich Wohnen. Durch die Kapitalerhöhung sollen zusätzliche Mittel gewonnen werden, welche für den Kauf eines Immobilienportfolios von maximal vierzehn Liegenschaften zu einem Kaufpreis von CHF 295.3 Mio. verwendet werden sollen.

Die Differenz zwischen dem Marktwert des genannten Immobilienportfolios und dem Erlös der geplanten Kapitalerhöhung wird über Devestitionen im Sinne einer Portfoliooptimierung wie auch über zusätzliches Fremdkapital gedeckt. Nach der Transaktion wird eine unveränderte Fremdfinanzierungsquote von rund 22% angestrebt. Durch den Kauf wird das Portfolio geografisch weiter diversifiziert, die Ertragskraft gestärkt und die Standortqualität erhöht. Das zu übertragende Immobilienportfolio befindet sich derzeit im Eigentum der Baloise Leben AG. Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der FINMA liegt vor.

Emissionskonditionen

Die geplante Kapitalerhöhung wird nach dem Ansatz «best effort» durchgeführt. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Sieben (7) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil, wobei maximal 1'401'661 Anteile ausgegeben werden. Der Handel der Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange (ISIN: CH1567469239, Tickersymbol: BALSP1) dauert vom 12. August bis am 21. August 2026. Der Ausgabepreis von CHF 113.45 basiert auf dem Nettoinventarwert vom 31. März 2026 und berücksichtigt die aktuellen Bewertungen der unabhängigen Schätzungsexperten, sowie die erwarteten Änderungen der für die Berechnung des Nettoinventarwerts erforderlichen Faktoren, inklusive Einkauf in den laufenden Ertrag und die Ausgabekommission.

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 31. März 2026 91 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF 1.38 Mrd.