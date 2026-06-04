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Bitcoin: Schwache Markttechnik, langfristige Chancen?

onvista · Uhr
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Bitcoin-Münzen fliegen durch die Luft.
Quelle: Adobe.com/paisan1leo

Der Kurs von Bitcoin steht charttechnisch massiv unter Druck: Wichtige Unterstützungen wurden gebrochen, die ETF-Abflüsse erreichen neue Negativrekorde und die Aktienmärkte lassen den Krypto-Sektor aktuell deutlich hinter sich.

Während KI-Aktien und der US-Tech-Sektor von einem Rekord zum nächsten laufen, wirkt Bitcoin zunehmend isoliert – belastet durch regulatorische Unsicherheit, geopolitische Risiken und eine weiterhin restriktive Geldpolitik.

Kryptowährung unter Druck
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Bitcoin

Doch genau unter der Oberfläche könnte sich ein explosives Umfeld aufbauen: steigende Anleiherenditen, Spannungen an den globalen Anleihemärkten und erste strukturelle Warnsignale im Finanzsystem könnten den Markt früher oder später zu einer Neubewertung von Bitcoin zwingen.

Gleichzeitig bleibt der Gesetzentwurf Clarity Act einer der wichtigsten fundamentalen Faktoren für die langfristige institutionelle Adaption des gesamten Krypto-Sektors.

In diesem Video analysiert Alexander Mayer die aktuelle Lage am Kryptomarkt und ordnet ein, warum Bitcoin trotz Bärenmarkt-Stimmung langfristig weiter enormes Potenzial besitzen könnte.

Im Fokus stehen dabei das aktuelle Chartbild, die ETF-Entwicklung, die Rolle von Strategy, die Geldpolitik der Federal Reserve sowie die zunehmenden Risiken an den globalen Anleihemärkten.

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