Harter Wettbewerb

Chipkonzern Broadcom verfehlt Umsatzerwartungen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI
Artikel teilen:
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Bangalore, 04. ⁠Jun (Reuters) - Der US-Chipkonzern Broadcom hat im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen der Wall Street verfehlt und damit seine Anleger enttäuscht. Die Aktien des Unternehmens fielen im nachbörslichen Handel ‌am Mittwoch um mehr als sieben Prozent. Der Umsatz lag bei 22,19 Milliarden Dollar, während Analysten mit ⁠22,27 Milliarden ⁠Dollar gerechnet hatten. Als Grund dafür gilt der verschärfte Wettbewerb auf dem Markt für maßgeschneiderte Halbleiter. Broadcom konkurriert unter anderem mit Nvidia, dessen Grafikprozessoren als Branchenstandard für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) gelten, sowie mit ‌Marvell Technology.

Für das laufende dritte ‌Quartal zeigte sich Broadcom optimistischer und stellte einen Umsatz von rund 29,4 Milliarden Dollar in Aussicht. Dies übertrifft die ⁠durchschnittliche Schätzung der Analysten von 28,54 Milliarden Dollar, wie ‌aus Daten der LSEG hervorgeht. ⁠Konzernchef Hock Tan verwies auf die starke Nachfrage nach KI-Chips. Im abgelaufenen Vierteljahr sei der Umsatz in diesem Bereich binnen Jahresfrist um 143 Prozent ‌auf 10,8 Milliarden Dollar ⁠gestiegen. "Im dritten Quartal erwarten ⁠wir, dass der Halbleiterumsatz aus dem KI-Geschäft im Jahresvergleich um über 200 Prozent auf 16,0 Milliarden Dollar steigen wird", sagte Tan.

Broadcom gehört zu den größten Profiteuren des KI-Booms und entwickelt spezielle Chips für große Cloud-Anbieter wie Meta und die Google-Mutter Alphabet.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Broadcom
Nvidia
Marvell
Meta

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
US-Markt steigt trotz Konfliktverschärfung im Nahen Ostengestern, 12:49 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Marktreife 2029
Microsoft stellt neuen Quantenchip vorgestern, 04:56 Uhr · Reuters
Microsoft stellt neuen Quantenchip vor
Weltgrößter Halbleiterkonzern
Nvidia steigt mit neuem Prozessor in PC-Markt ein01. Juni · Reuters
Nvidia steigt mit neuem Prozessor in PC-Markt ein
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kryptowährung unter Druck
Unter 70.000 Dollar: So beurteile ich den Bitcoin-Chart jetztgestern, 12:30 Uhr · onvista
Spannende Nebenwerte
Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Check01. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen