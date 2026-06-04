Frankfurt, ⁠04. Jun (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge schwächer in den Handel starten. Am Mittwoch ‌hatte der deutsche Leitindex 1,3 Prozent tiefer bei 24.795,94 Punkten geschlossen. Für schlechte ⁠Stimmung ⁠an den Börsen sorgten neu entflammte Sorgen über die Lage im Nahen Osten und die Handelspolitik. Auch an der Wall Street setzten Gewinnmitnahmen ein.

Am ‌Donnerstag warten Anleger auf die ‌Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in der Euro-Zone im April. In den USA stehen ⁠die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf ‌Arbeitslosenhilfe an.

Wie die ⁠Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwochabend mitteilte, steigt der Baukonzern Hochtief in den deutschen Leitindex auf und verdrängt dort ‌zum 22. ⁠Juni den Volkswagen-Großaktionär Porsche. Im ⁠MDax und SDax kommt es ebenfalls zu einem Stühlerücken.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 24.795,94

EuroStoxx50 6.053,57

EuroStoxx50-Future 6.066,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 50.687,07 -1,2%

Nasdaq

S&P 500 7.553,68 -0,7%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.066,56 -0,4%

Hang Seng 25.277,38 -1,4%

(Bericht von Anika Ross, Sanne Schimanski.Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)