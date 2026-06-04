Vorbörse 03.06.2026

Dax startet trotz schwacher US-Vorgaben leicht höher in den Handel

onvista · Uhr
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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Trotz schwächerer Vorgaben aus den USA und Asien geht es für den Dax am Donnerstag im Feiertagshandel wohl zunächst etwas hoch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 24.795 Punkte. Zunächst geht es für den Dax darum, im laufenden Rückschlag die 21-Tage-Linie bei 24.694 Punkten zu halten. Ansonsten könnte aus technischer Sicht schnell wieder die Marke von 24.500 Punkten ins Spiel kommen. Die Lage im Iran-Krieg bleibt undurchsichtig. Neben der Hoffnung im Iran-Krieg verliert nun auch die KI-Rally etwas an Schwung.

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USA: Gewinnmitnahmen

Die US-Börsen haben am Mittwoch nach ihrer Rekordjagd unter Gewinnmitnahmen gelitten. Anleger entwickelten wieder mehr Bedenken, dass zunehmende Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran die Aussichten auf ein Friedensabkommen beeinträchtigen könnten. Die Folge gegenseitiger Angriffe waren weiter anziehende Ölpreise. Als Thema kamen neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump hinzu. Für den Leitindex der Wall Street, den Dow Jones Industrial, ging es um 1,21 Prozent abwärts.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones50.687- 1,21 Prozent
S&P 5007.553- 0,74 Prozent
Nasdaq 26.853- 0,89 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Neben der Hoffnung im Iran-Krieg verliert auch die KI-Rally etwas an Schwung. Mit Broadcom konnte eine der KI-Größen beim Ausblick nicht ganz überzeugen. "Es ist eine schwierige Aufgabe, jedes Quartal wieder positiv zu überraschen", sagte Blayne Curtis von der Investmentbank Jefferies.

Grundsätzlich sei die KI-Dynamik aber völlig intakt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte nach der jüngsten Rekordjagd 1,5 Prozent ein. In Hongkong ging es mit dem Hang Seng um 1,4 Prozent nach unten. An den chinesischen Festlandsbörsen sank der CSI-300-Index um 0,6 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22567.460- 1,38 Prozent
Hang Seng25.633- 1,56 Prozent
CSI 3004.917- 0,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,92- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,02- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,49- 0,09 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1612- 0,31  Prozent
Dollar in Yen159,87+ 0,45 Prozent
Euro in Yen185,61+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent96,97 USD- 0,11 Dollar
WTI95,22 USD- 0,23 Dollar

Umstufungen von Aktien:

CITIGROUP HEBT PUMA SE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 35 (27,50) EUR

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BROADCOM AUF 550 (500) USD - 'BUY'

DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR BROADCOM AUF 515 (430) USD - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR CROWDSTRIKE AUF 760 (775) USD - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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DAX
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Ölpreis Brent
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Dow Jones
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US Tech 100
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DAX (Kursindex)
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