Der neue Ferrari floppt vielleicht – doch die Aktie ist attraktiv
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Mit dem ersten batterieelektrischen Ferrari haben die Italiener Kritik und Spott ausgelöst – der Aktienkurs fiel nach der Präsentation klar. Doch die Aktie wäre selbst dann günstig, wenn der Luce wirklich floppt.
Quelle: Adobe.com/rikstock
Anfang Mai bekräftigte die Deutsche Bank ein Kaufvotum für den Aktie von Ferrari. Die Analysten lobten starke Ergebnisse und eine höher als erwartet ausgefallene Profitabilität im ersten Quartal, und verwiesen vor allem auf die mit Spannung erwartete Vorstellung des ersten vollelektrischen Autos der Sportwagenschmiede. Dann kam der Luce.
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