Der neue Ferrari floppt vielleicht – doch die Aktie ist attraktiv

Anfang Mai bekräftigte die Deutsche Bank ein Kaufvotum für den Aktie von Ferrari. Die Analysten lobten starke Ergebnisse und eine höher als erwartet ausgefallene Profitabilität im ersten Quartal, und verwiesen vor allem auf die mit Spannung erwartete Vorstellung des ersten vollelektrischen Autos der Sportwagenschmiede. Dann kam der Luce.

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