Deutsche Anleihen erholen sich von Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Bis zum Nachmittag hielten sie frühe Gewinne und machten damit einen Teil der Kursverluste der vergangenen beiden Handelstage wieder wett. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte zuletzt um 0,13 Prozent auf 125,63 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,02 Prozent.

In den beiden Handelstagen zuvor waren die Anleihenkurse noch deutlich gefallen, nachdem höhere Ölpreise die Inflationssorgen verstärkt hatten. Am Donnerstag stoppten diese ihren Anstieg und gingen zuletzt spürbar zurück. Dies dämpfte die Inflationssorgen und drückte die Renditen an den Anleihemärkten nach unten.

Am Markt für Staatsanleihen bleibt die Entwicklung der Ölpreise und die damit verbundenen Inflationssorgen ein bestimmender Faktor. Vor diesem Hintergrund rückten Konjunkturdaten in den Hintergrund. Eine überraschend hohe Zahl von Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Vereinigten Staaten bewegte die Kurse kaum. Am Freitag wird der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Mai erwartet, der wegen der Bedeutung für die US-Geldpolitik am Markt stark beachtet wird./jkr/he