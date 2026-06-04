- von Alexander Ratz

Berlin, ⁠04. Jun (Reuters) - Deutschland ist erstmals mit einer Bewerbung für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Bei der geheimen Abstimmung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Mittwoch in New York setzten sich Österreich und Portugal gegen die deutsche Bewerbung durch. Erforderlich für die Wahl war eine Zweidrittelmehrheit der 193 UN-Mitgliedstaaten. Portugal und Österreich ziehen damit für die Regionalgruppe "Westeuropäische und andere Staaten" für die Jahre 2027 und 2028 in das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen ein.

Der Regionalgruppe stehen zwei Sitze zu, für die es diesmal ‌drei Kandidaten gab. Auf Portugal entfielen nach Angaben der Präsidentin der Generalversammlung, Annalena Baerbock, 134 Stimmen, auf Österreich 131 und auf Deutschland 104. "Wir haben uns mit Überzeugung beworben. Wir haben das Ziel nicht erreicht", räumte Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Plattform X ein. "Die Aufgaben, die uns in den Vereinten Nationen ⁠gestellt sind, ändern sich ⁠durch dieses Ergebnis nicht", betonte er. "Deutschland bleibt ein verlässlicher Stützpfeiler des multilateralen Systems. Diese Verantwortung tragen wir mit Entschlossenheit."

Bundesaußenminister Johann Wadephul schließt persönliche Konsequenzen nach der Niederlage aus. Er habe sich diese Frage vor einiger Zeit tatsächlich gestellt, er habe sich aber "persönlich nichts vorzuwerfen", sagte der Minister in New York. Verantwortlich für das Abschneiden machte er vor allem den späten Zeitpunkt der Bewerbung Deutschlands im Jahr 2019. Portugal hatte seinen Hut bereits 2011 und Österreich 2013 in den Ring geworfen. "In einem Staffellauf wäre ich sozusagen der Schlussläufer gewesen, und wir sehen heute klar, es war nicht mehr wettzumachen." Normalerweise einigen sich die Staaten vor einer Kandidatur, ‌so dass es zwei Bewerber für zwei Sitze gibt.

"SPÜRBARER AUSSENPOLITISCHER RÜCKSCHLAG"

Zugleich verwies Wadephul auf die "felsenfeste Unterstützung" ‌Deutschlands für die Ukraine in deren Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg und betonte: "Dass Russland eine solche Stimme nicht (...) am Tisch des Sicherheitsrates wissen will und auch Stimmung gegen uns gemacht hat, das ist kein Geheimnis." Russland ist wie die USA, China, Großbritannien und Frankreich ständiges Mitglied des Rats. "Und es mag auch Stimmen gekostet haben, dass Deutschland im Nahostkonflikt ⁠immer eine besondere Verantwortung für Israel wahrnehmen muss", sagte Wadephul weiter. "Wir werden weiter für unsere historische Verantwortung einstehen, auch wenn wir gleichzeitig an konkreten Stellen Kritik an ‌der Politik der aktuellen Regierung üben."

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, äußerte sich ⁠enttäuscht. Die Kandidatur Deutschlands "war auch ein Gradmesser dafür, wie unser Land international wahrgenommen wird", erklärte er. "Die Nichtwahl ist deshalb ein spürbarer außenpolitischer Rückschlag." Vor allem aber sei das Scheitern "kein Betriebsunfall, sondern ein Warnsignal", mahnte Ahmetovic. "Wir müssen uns ehrlich fragen, welche Signale Deutschland in den vergangenen Jahren ausgesendet hat. Wer den Anspruch erhebt, Hüter der regelbasierten internationalen Ordnung zu sein, darf beim Völkerrecht nicht mit zweierlei Maß messen", sagte er offenbar ‌mit Blick auf die deutsche Israel-Politik.

"NICHT NUR VOM SPIELFELDRAND"

Die österreichische Regierung wertete das Votum als "starkes ⁠internationales Zeichen des Vertrauens". Bundeskanzler Christian Stocker sprach von einem ⁠großen diplomatischen Erfolg. "Wir wollen und wir werden nicht nur vom Spielfeldrand aus zusehen, wie sich unsere Welt entwickelt, sondern wir gestalten sie aktiv mit, um einen Beitrag für Frieden und Sicherheit in der Welt zu leisten." Der portugiesische Außenminister Paulo Rangel zeigte sich "wirklich stolz" über das Ergebnis. Portugal werde jetzt "frischen Wind für den Multilateralismus" in den Sicherheitsrat bringen, sagte er in New York.

Neben Österreich und Portugal wurden zudem Simbabwe für Afrika, Trinidad und Tobago für Lateinamerika und Kirgisistan für die Asien-Gruppe als nichtständige Mitglieder gewählt. Die zehn nichtständigen Sitze im Sicherheitsrat verteilen sich wie folgt: Drei Sitze für Afrika, zwei für Asien-Pazifik, einer für Osteuropa, zwei für Lateinamerika und die Karibik sowie zwei für Westeuropa und andere Staaten, zu denen Kanada, Australien und Neuseeland gehören.

Die Bundesregierung hatte sich vor der Abstimmung wiederholt zuversichtlich geäußert, dass ihre Bewerbung Erfolg haben werde. Wadephul hielt sich bereits seit Freitag in New York auf, um andere Staaten ⁠von Deutschlands Bewerbung zu überzeugen. Deutschland strebt in der Regel alle acht Jahre einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat an. Bei der letzten Kandidatur für die Jahre 2019 und 2020 hatte Deutschland 184 von 190 abgegebenen Stimmen erhalten. Bislang war die Bundesrepublik sechsmal als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat vertreten.

(Mitarbeit Andreas Rinkeredigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)