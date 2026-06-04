Dax Chartanalyse 04.06.2026

Dieser Widerstand war am Morgen eine Nummer zu groß

onvista · Uhr
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Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.0025.400
Dax-Unterstützung24.65024.500

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax gab gestern im späten Handel zeitweise bis in den Bereich um 24.650 Punkte nach, nachdem zuvor im Handelsverlauf die wichtige Unterstützung um 24.900 Punkte unterboten wurde und ein prozyklisches Verkaufssignal generiert wurde.

Heute Vormittag geht es dann schon wieder direkt in die Gegenrichtung - der Index kletterte am Vormittag zeitweise in den Bereich um 25.000 Punkte bevor größere Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick: 

Der deutsche Leitindex findet aktuell weiter keine klare Richtung. Für neue prozyklisch bullische Signale muss ein Stundenschlusskurs oberhalb von 25.000 Punkten her. Bis dahin muss am heutigen Feiertag mit einem erneuten Abdriften in Richtung des gestrigen Tagestiefs gerechnet werden.

Die charttechnischen Strukturen sind jedoch aktuell alles andere als konstruktiv, entsprechend ist die Seitenlinie aktuell eine gute Option vor dem US-Arbeitsmarktbericht morgen Nachmittag.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU90HX) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 04.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.442,44 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU62NT) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 04.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.405,45 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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