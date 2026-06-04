Dieser Widerstand war am Morgen eine Nummer zu groß

Dax-Widerstand 25.00 25.400 Dax-Unterstützung 24.650 24.500

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax gab gestern im späten Handel zeitweise bis in den Bereich um 24.650 Punkte nach, nachdem zuvor im Handelsverlauf die wichtige Unterstützung um 24.900 Punkte unterboten wurde und ein prozyklisches Verkaufssignal generiert wurde.

Heute Vormittag geht es dann schon wieder direkt in die Gegenrichtung - der Index kletterte am Vormittag zeitweise in den Bereich um 25.000 Punkte bevor größere Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Der deutsche Leitindex findet aktuell weiter keine klare Richtung. Für neue prozyklisch bullische Signale muss ein Stundenschlusskurs oberhalb von 25.000 Punkten her. Bis dahin muss am heutigen Feiertag mit einem erneuten Abdriften in Richtung des gestrigen Tagestiefs gerechnet werden.

Die charttechnischen Strukturen sind jedoch aktuell alles andere als konstruktiv, entsprechend ist die Seitenlinie aktuell eine gute Option vor dem US-Arbeitsmarktbericht morgen Nachmittag.