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Dividendenkalender heute, 04.06.2026

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Thema: Dividenden-AristokratenWasserstoffKI

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 04. Juni 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
DWS GroupJährlicher Ex-Dividenden-Tag
DWS GroupEndgültiges ex-Dividenden Datum
EvonikEndgültiges ex-Dividenden Datum
EvonikJährlicher Ex-Dividenden-Tag
LindeVierteljährliches ex-Dividenden Datum
LindeVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
NvidiaVierteljährliches ex-Dividenden Datum
NvidiaVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
PaypalVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
PaypalVierteljährliches ex-Dividenden Datum
QualcommVierteljährliches ex-Dividenden Datum
QualcommVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
SalzgitterJährlicher Ex-Dividenden-Tag
SUSS MicroTecEndgültiges ex-Dividenden Datum
SUSS MicroTecJährlicher Ex-Dividenden-Tag

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
Paypal
Qualcomm
SUSS MicroTec
Linde
DWS Group
Evonik
Salzgitter

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