EQS-Adhoc: Viscom SE erhöht Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 aufgrund eines Großauftrags

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Viscom SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Viscom SE erhöht Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 aufgrund eines Großauftrags

04.06.2026 / 17:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Viscom SE erhöht Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 aufgrund eines Großauftrags

Hannover, 4. Juni 2026 – Die Viscom SE (ISIN DE0007846867) passt ihre Jahresprognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 an. Hintergrund ist der Erhalt eines Großauftrags aus dem Bereich der Inline-CT-Inspektion, insbesondere für Anwendungen in der Batteriezelleninspektion. Der Vorstand erwartet nunmehr einen Auftragseingang in einer Bandbreite von 90 bis 100 Mio. € (zuvor: 80 bis 90 Mio. €). Der Auftrag wird im Geschäftsjahr 2027 umsatzwirksam. Daher bleiben die Jahresprognosen für den Zielumsatz von 80 bis 90 Mio. € und für die EBIT-Marge von 2 bis 5 % für das Geschäftsjahr 2026 unverändert. Entsprechend wird weiterhin ein EBIT von 1,6 bis 4,5 Mio. € erwartet.

Kontakt:

Viscom SE

Investor Relations

Sandra Liedtke

Carl-Buderus-Str. 9-15

30455 Hannover

Tel.: +49-511-94996-791

Fax: +49-511-94996-555

investor.relations@viscom.de

Ende der Insiderinformation

04.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Viscom SE
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Deutschland
Telefon:+49 (0) 511 94 996 791
Fax:+49 (0) 511 94 996 555
E-Mail:investor.relations@viscom.de
Internet:www.viscom.com
ISIN:DE0007846867
WKN:784686
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2340018
Ende der MitteilungEQS News-Service

2340018 04.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Viscom

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
E-Auto Luce vorgestellt
Der neue Ferrari floppt vielleicht – doch die Aktie ist attraktivheute, 12:00 Uhr · onvista
Kryptowährung unter Druck
Unter 70.000 Dollar: So beurteile ich den Bitcoin-Chart jetztgestern, 12:30 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen