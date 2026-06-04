EQS-News: Aktien der SUSS MicroTec SE werden erstmals in den MDAX aufgenommen

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Aktien der SUSS MicroTec SE werden erstmals in den MDAX aufgenommen



04.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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Garching, 4. Juni 2026 –Die Aktien der SUSS MicroTec SE, Muttergesellschaft von SUSS, einem führenden Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, werden erstmals in der Unternehmensgeschichte in den MDAX aufgenommen. Infolge der starken Kursentwicklung steigt SUSS gemäß den Regeln des „Fast Entry“ außerplanmäßig in den MDAX auf, wie der Indexanbieter STOXX Ltd. gestern Abend bekannt gab. Der erste Handelstag der SUSS-Aktien im MDAX wird der 22. Juni 2026 sein. Damit gehört SUSS zu den 90 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland, gemessen an der Marktkapitalisierung des Streubesitzes.

„Die deutlich gestiegene Bewertung von SUSS in den letzten Monaten unterstreicht das Vertrauen des Kapitalmarkts in unsere strategischen Entscheidungen, unsere Ambition 2030 und die Positionierung unseres Unternehmens“, sagt Burkhardt Frick, CEO von SUSS. „Die erstmalige Aufnahme in den MDAX ist eine Auszeichnung für die Leistung des gesamten Teams bei SUSS und ein Beleg für die zunehmende Bedeutung der Halbleiterindustrie für den Wirtschaftsstandort Deutschland.“

Der MDAX umfasst die 50 größten börsennotierten Unternehmen im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unterhalb des DAX. Das Kriterium für die Aufnahme in den Index ist die Streubesitz-Marktkapitalisierung.







Pressekontakt:

Florian Mangold

Manager Investor Relations

E-Mail: florian.mangold@suss.com

Tel.: +49 89 32007-306

Über SUSS

SUSS ist ein weltweit führender Anbieter von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie. Mit einem klaren Fokus auf Spitzentechnologie und Präzision machen wir die Herstellung von Mikrochips und Halbleitern der nächsten Generation möglich und treiben die Digitalisierung kontinuierlich voran. Unsere Lösungen entstehen in enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern. Wir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung von Hochleistungsrechnern und künstlicher Intelligenz und prägen die Zukunft intelligenter Geräte und Anwendungen.

Unser Hauptsitz befindet sich in Garching bei München. SUSS beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter und hat zuletzt einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro erwirtschaftet. Wir betreiben Produktionsstandorte in Deutschland und Taiwan sowie Forschungszentren in Europa, Asien und den USA. Hinzu kommt ein starkes Netzwerk aus kundennahen Vertriebs- und Serviceniederlassungen. Die SUSS MicroTec SE ist an der Deutschen Börse in Frankfurt im Prime Standard notiert (FWB: SMHN; ISIN DE000A10K0235) und gehört den Aktienindizes TecDAX und SDAX an. Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com.

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