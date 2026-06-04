EQS-News: Dividendenbekanntmachung

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EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende
Dividendenbekanntmachung

04.06.2026 / 12:00 GMT/BST
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Unternehmensmitteilung
     
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04. Juni 2026     
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
   
Dividenden
     

Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die „Gesellschaft“) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 11. Juni 2026 gilt. Der Stichtag ist der 12. Juni 2026, die Auszahlung erfolgt am 08. Juli 2026:
     
     
Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Ausschüttung je Anteil
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.352400
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.320300
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.290400
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.356300
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.257500
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.186600
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.182500
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.251700
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMX65 0.188100
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000AP27VA7 0.137400
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000UPAYVL7 0.118000
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006YCYW06 0.168000
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000RE0SQM6 0.171200
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000DDR6DS3 0.149400
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006FIW9Z0 0.207100
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0006CJGQR9 0.207400
JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00064TWYK9 0.228800
     
     
Kontakt für Rückfragen:    
     
Matheson    
    Telefon: +353 1 232 2000

 

Diese Information wird von RNS, dem Nachrichtendienst der London Stock Exchange, bereitgestellt. RNS ist von der Financial Conduct Authority als Primary Information Provider im Vereinigten Königreich zugelassen.Für die Nutzung und Verbreitung dieser Informationen können Geschäftsbedingungen gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an rns@lseg.com oder besuchen Sie www.rns.com.


Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.


04.06.2026 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International Financial Services Centre
Dublin 1 Dublin
Irland
Telefon: +353 1 612 3000
Internet: www.jpmorganchase.com
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2339888

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