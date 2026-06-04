EQS-News: Dividendenbekanntmachung

EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende

Dividendenbekanntmachung



04.06.2026 / 12:00 GMT/BST

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Unternehmensmitteilung Zur sofortigen Veröffentlichung 04. Juni 2026 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Dividenden Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die „Gesellschaft“) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 11. Juni 2026 gilt. Der Stichtag ist der 12. Juni 2026, die Auszahlung erfolgt am 08. Juli 2026: Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Ausschüttung je Anteil JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.352400 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.320300 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.290400 JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.356300 JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.257500 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.186600 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.182500 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.251700 JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMX65 0.188100 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000AP27VA7 0.137400 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000UPAYVL7 0.118000 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006YCYW06 0.168000 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000RE0SQM6 0.171200 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000DDR6DS3 0.149400 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006FIW9Z0 0.207100 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0006CJGQR9 0.207400 JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00064TWYK9 0.228800 Kontakt für Rückfragen: Matheson Telefon: +353 1 232 2000 Diese Information wird von RNS, dem Nachrichtendienst der London Stock Exchange, bereitgestellt. RNS ist von der Financial Conduct Authority als Primary Information Provider im Vereinigten Königreich zugelassen.Für die Nutzung und Verbreitung dieser Informationen können Geschäftsbedingungen gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an rns@lseg.com oder besuchen Sie www.rns.com.

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