EQS-News: Dividendenbekanntmachung
EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende
Dividendenbekanntmachung
04.06.2026 / 12:00 GMT/BST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
|Unternehmensmitteilung
|Zur sofortigen Veröffentlichung
|04. Juni 2026
|JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
|Dividenden
|
Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die „Gesellschaft“) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 11. Juni 2026 gilt. Der Stichtag ist der 12. Juni 2026, die Auszahlung erfolgt am 08. Juli 2026:
|Beschreibung der Anteilsklasse
|ISIN
|Ausschüttung je Anteil
|JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE00BDFC6Q91
|0.352400
|JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
|IE00BJLTWS02
|0.320300
|JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist)
|IE00BDFC6G93
|0.290400
|JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
|IE00BD9MMG79
|0.356300
|JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)
|IE00BD9MMC32
|0.257500
|JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE0003UVYC20
|0.186600
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000U5MJOZ6
|0.182500
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000U9J8HX9
|0.251700
|JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE00BL0BMX65
|0.188100
|JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE000AP27VA7
|0.137400
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist)
|IE000UPAYVL7
|0.118000
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist)
|IE0006YCYW06
|0.168000
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE000RE0SQM6
|0.171200
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist)
|IE000DDR6DS3
|0.149400
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist)
|IE0006FIW9Z0
|0.207100
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE0006CJGQR9
|0.207400
|JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE00064TWYK9
|0.228800
|Kontakt für Rückfragen:
|Matheson
|Telefon: +353 1 232 2000
Diese Information wird von RNS, dem Nachrichtendienst der London Stock Exchange, bereitgestellt. RNS ist von der Financial Conduct Authority als Primary Information Provider im Vereinigten Königreich zugelassen.Für die Nutzung und Verbreitung dieser Informationen können Geschäftsbedingungen gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an rns@lseg.com oder besuchen Sie www.rns.com.
Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
04.06.2026 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
|JPMorgan House, International Financial Services Centre
|Dublin 1 Dublin
|Irland
|Telefon:
|+353 1 612 3000
|Internet:
|www.jpmorganchase.com
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2339888
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2339888 04.06.2026 GMT/BST