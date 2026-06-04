EQS-News: Momentum als systematischer Investmentansatz im Fokus – Auszeichnung für den A&M Experts Momentum World Fonds (ISIN: DE000A3DV7B5)

Emittent / Herausgeber: Donner & Reuschel AG, Asset Servicing / Schlagwort(e): Fonds/Fonds

Momentum als systematischer Investmentansatz im Fokus – Auszeichnung für den A&M Experts Momentum World Fonds (ISIN: DE000A3DV7B5)



04.06.2026 / 17:22 CET/CEST

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D&R Asset Servicing betreut unabhängige Asset Manager sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die DONNER & REUSCHEL die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang informiert D&R Asset Servicing über eine aktuelle Veröffentlichung des Kooperationspartners AuM Experts.

DER FÜNFTE STERN – Die Morning Star Auszeichnung eine besondere Auszeichnung für jeden Fonds

Hamburg, 04.06.2026 – Faktorbasierte Investmentstrategien haben sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil institutioneller Kapitalanlage etabliert. Stile wie Value, Growth, Quality oder Size nutzen quantifizierbare Unternehmensmerkmale oder Marktindikatoren, um langfristige Überrenditen zu generieren – jedoch mit wechselnder Attraktivität im Zeitverlauf.

Vor diesem Hintergrund rückt der Momentum‑Ansatz verstärkt in den Fokus, da er sich nicht auf prognostische Einordnungen einzelner Faktoren stützt, sondern direkt an der beobachtbaren Marktdynamik ansetzt. Momentum‑Strategien investieren systematisch in diejenigen Titel, die im Markt bereits eine überdurchschnittliche Kursentwicklung aufweisen, und reflektieren damit aggregiert die Wirkung aller klassischen Faktorstile.

In diesem Kontext wurde dem A&M Experts Momentum World (WKN: A3DV7B, ISIN: DE000A3DV7B5) eine besondere Auszeichnung zuteil: der fünfte Morningstar Stern im Rahmen der Fondsbewertungssystematik, der als Qualitätsmerkmal für nachhaltig überzeugende Strategieumsetzung gilt.

Der Fonds folgt einem konsequent trendbasierten Investmentansatz und allokiert global in Aktien mit hoher relativer Stärke. Die zugrunde liegende Philosophie basiert auf der Annahme, dass sich alle wertrelevanten Faktoren letztlich im Preis widerspiegeln und damit im Kursverlauf sichtbar werden. Momentum versteht sich insofern als aggregierende Strategie, die unabhängig von klassischen Stildefinitionen die jeweils vorteilhaften Marktsegmente identifiziert.

Im Unterschied zu prognosebasierten Ansätzen – etwa in Value‑ oder Growth‑Strategien – setzt Momentum nicht auf die Vorwegnahme zukünftiger Entwicklungen, sondern auf die systematische Nutzung bereits bestehender Markttrends. Dies reduziert die Abhängigkeit von individuellen Einschätzungen und stärkt die Reproduzierbarkeit des Investmentprozesses.

Verhaltensökonomische Effekte, wie die Tendenz von Investoren, Gewinneraktien verstärkt zu kaufen, sowie die Verstärkung von Trends durch kollektives Marktverhalten, gelten dabei als zentrale Mechanismen, die Momentum‑Strategien unterstützen.

Der A&M Experts Momentum World Fonds positioniert sich damit als klar strukturierter Baustein innerhalb moderner Portfolioallokationen, insbesondere in Marktphasen, in denen Prognoseunsicherheiten steigen und klassische Bewertungsmaßstäbe an Aussagekraft verlieren.

AuM Experts ist ein spezialisierter Anbieter für Investmentlösungen mit Fokus auf Momentum‑basierten Portfoliokonzepten. Ziel ist es, Investoren strukturierte, regelbasierte Anlagestrategien zugänglich zu machen, die wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse systematisch in marktorientierte Investmententscheidungen übersetzen.

Im Mittelpunkt steht dabei die Kombination aus evidenzbasierter Kapitalmarktforschung und praktischer Umsetzbarkeit in liquiden Portfolios. AuM Experts adressiert sowohl professionelle Investoren als auch anspruchsvolle Privatanleger, die einen klar definierten, transparenten Investmentprozess und eine konsequente Strategieumsetzung suchen.

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Dieser redaktionelle Artikel wurde von AuM Experts UG erstellt und stellt eine Marketingmitteilung dar. Sie dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten Berechnungen, Rahmenbedingungen und die daraus abgeleiteten Einschätzungen beruhen auf dem Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels und können daher zukünftigen Veränderungen unterliegen. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten darstellt. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Die in dem Artikel zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die AuM Experts UG übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts

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