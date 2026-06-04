EQS-News: VARON unterstützt Kunden bei der Vorbereitung auf die Mobilität im Sommer mit Sonderrabatten auf Sauerstoffkonzentratoren

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VARON unterstützt Kunden bei der Vorbereitung auf die Mobilität im Sommer mit Sonderrabatten auf Sauerstoffkonzentratoren



04.06.2026 / 05:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BERLIN, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Mit dem Übergang vom Frühling zum Sommer legt VARON einen verstärkten Fokus auf Mobilität und Atemunterstützung für Nutzer, die sich auf wärmeres Wetter, Reisen und Aktivitäten im Freien vorbereiten. Das Unternehmen bietet bis zu 33 % Rabatt auf alle Sauerstoffkonzentratoren.

Angesichts steigender Temperaturen und verstärkter saisonaler Aktivitäten gewinnt eine zuverlässige Sauerstoffversorgung für Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen zunehmend an Bedeutung. VARON legt den Schwerpunkt auf leichte, reisefähige Sauerstoffgeräte, die die Unabhängigkeit, den Komfort und die tägliche Mobilität während der saisonalen Übergänge unterstützen.

Im Rahmen der Aktion bietet VARON zusätzlich einen Sofortrabatt von 20 Euro auf ausgewählte Modelle der VP-Serie, darunter VP2, VP6 und VP8G.

Der tragbare Sauerstoffkonzentrator VARON VP-2 bietet einen einstellbaren Pulsflow (1–5 Stufen) mit einer stabilen Sauerstoffkonzentration von 93 % ± 3 %. Sein kompaktes Design von 2,2 kg und der austauschbare Akku unterstützen die tägliche Mobilität und den Einsatz auf Reisen.

Der tragbare Sauerstoffkonzentrator VARON VP-6 liefert einen kontinuierlichen Sauerstofffluss, der in bis zu 6 Stufen einstellbar ist, und verfügt über eine integrierte Vernebelungsfunktion, die Anwender unterstützt, die im Alltag oder auf Reisen flexible Atemhilfe benötigen.

Dertragbare Sauerstoffkonzentrator VP-8Gverfügt über 8 Flow-Stufen und ein intelligentes Dual-Mode-System mit automatischem Puls-Backup, das für eine konstante Sauerstoffzufuhr bei unregelmäßigen Atemmustern und längerem Gebrauch sorgt.

Der mobile Sauerstoffkonzentrator VL-2 wiegt 1,5 kg und liefert einen kontinuierlichen Sauerstofffluss von 3l/min. Er wurde für Benutzer entwickelt, die eine einfache, mobile Lösung für den täglichen Gebrauch suchen.

Der Sauerstoffkonzentrator VH-3 für den Heimgebrauch ist ebenfalls Teil der saisonalen Kampagne und wird mit einem Preisnachlass von 27 % angeboten, zusammen mit einem zusätzlichen Sofortrabatt von 20 € und einem kostenlosen Vernebler-Set – ideal für Anwender, die nach erweiterten Optionen zur Unterstützung der Atmung suchen.

Tipps für den Wechsel der Jahreszeiten und die Vorbereitung auf den Sommer

VARON empfiehlt die Aufrechterhaltung der Geräteleistung während der saisonalen Umstellung:

Regelmäßiger Austausch der Nasenkanülen für Hygiene und Luftstromqualität

Reinigen oder ersetzen Sie die Filter je nach Nutzung monatlich

Halten Sie die Filter frei von Staub und saisonalen Pollenablagerungen

Überwachen Sie den Batteriestand während Reisen oder Aktivitäten im Freien häufiger

Lagern Sie die Geräte an einem kühlen, trockenen Ort, wenn sie nicht benutzt werden.

Mit dem Übergang vom Frühling zum Sommer konzentriert sich VARON weiterhin darauf, barrierefreie Lösungen für die Atemwegsversorgung anzubieten, die Unabhängigkeit und Mobilität auf Reisen sowie im Alltag fördern.

Diese Aktion ist nur für begrenzte Zeit verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Medienkontakt

E-Mail: support@varoninc.de

Website: https://varoninc.de/

Cision

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