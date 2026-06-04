EQS-News: VON DUPLANTIS BIS PALTRINIERI, FAIR PLAY MENARINI STARTET SEINE 30. AUSGABE

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VON DUPLANTIS BIS PALTRINIERI, FAIR PLAY MENARINI STARTET SEINE 30. AUSGABE



04.06.2026 / 20:00 CET/CEST

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ROME, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Es gibt Menschen, die die Welt mit einer unvergesslichen Leistung erobert haben, und solche, die ihre gesamte Karriere zu einem Vorbild an Loyalität und Respekt gemacht haben. Dies sind die Stars der 30. Ausgabe des Fair Play Menarini International Award, dessen Gewinner heute in der Ehrenhalle des Nationalen Olympischen Komitees Italiens (CONI) bekannt gegeben wurden.

Press conference presenting the 30th Fair Play Menarini International Award

Von Fußball über Schwimmen, Fechten und paralympischen Skisport bis hin zu Leichtathletik, Basketball, Eisschnelllauf und Volleyball: Bei der Preisverleihung 2026 kommen Champions zusammen, die Fans und Sportbegeisterte auf der ganzen Welt begeistert haben und die auch außerhalb des Wettkampfs ihre Spuren hinterlassen.

„Wir sind hocherfreut, hier in der CONI-Ehrenhalle, einem geschichtsträchtigen Ort des italienischen Sports und seiner Werte, anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Fair Play Menarini-Preises versammelt zu sein. Dreißig Jahre sind ein bedeutender Meilenstein; sie sind Geschichte: ein Weg, der auf soliden Grundlagen aufgebaut ist und schon viele Champions ausgezeichnet hat - sagt Luciano Buonfiglio, Präsident des CONI - Ich freue mich heute besonders, weil drei sehr junge Menschen geehrt werden - eine Botschaft, die mehr als nur Medaillen bedeutet. Sie demonstrieren Ethik, Respekt und Integrität - wichtige Werte, die es zu bewahren und zu fördern gilt. Diese drei jungen Menschen sind ein gutes Beispiel dafür."

Zu den herausragenden Namen der 30. Ausgabe gehört Armand Duplantis, Weltrekordhalter und Stabhochsprunglegende. Die Welt des Fußballs wird von Gianfranco Zola vertreten, einem der beliebtesten Talente in der Geschichte des italienischen Sports. Mit dabei sind Gregorio Paltrinieri, eine führende Persönlichkeit des Schwimmsports, Achille Polonara, das Gesicht des italienischen Basketballs, Antonella Palmisano, die Königin des Laufsports, Chiara Mazzel, der Star des paralympischen Skisports, und Daniele Garozzo, Olympiasieger und Botschafter des italienischen Fechtsports.

Ebenfalls auf der Bühne des Fair Play Menarini-Events stehen Davide Ghiotto, Andrea Giovannini und Michele Malfatti, Schlüsselfiguren der italienischen Eisschnelllauferfolge, sowie Simone Anzani, eines der bekanntesten Gesichter des italienischen Volleyballs.

Am 2. Juli findet im Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in Florenz die Preisverleihung der 30. Ausgabe des Fair Play Menarini International Award statt. Ein Abend, an dem einige der bekanntesten Persönlichkeiten des internationalen Sports gefeiert werden, auch dieses Jahr wieder in Zusammenarbeit mit Sky TG24. Moderiert wird die Veranstaltung von Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano und Omar Schillaci, sowie von legendären Sportkommentatoren wie Federico Buffa.

Fair Play kennt keine Altersgrenzen, wie Matteo Pasqualetti, Gloria Tinaburri und Alberto Belluzzi, die Gewinner des Fair-Play-Menarini-Preises für junge Athleten", beweisen. Drei junge Menschen, die uns alle daran erinnern, dass Fairplay eine Entscheidung ist, die wir jeden Tag treffen, sowohl im Wettbewerb als auch im Leben.

„Seit dreißig Jahren ehrt der Fair Play Menarini International Award jene Champions, die nicht nur durch ihre Siege, sondern auch durch ihre Einstellung zum Sport ihre Spuren hinterlassen haben - sagen Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi und Filippo Paganelli, Vorstandsmitglieder der Fair Play Menarini-Stiftung - Die Geschichten der diesjährigen Preisträger erinnern uns daran, dass Respekt, Loyalität und Fairness nach wie vor Werte sind, die die Kraft haben, verschiedene Generationen zu vereinen und bei denjenigen, die den Sport lieben, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld, Anklang zu finden."

Im Vorfeld des großen Finales wird am 15. Juni in Florenz der Sonderpreis Fiamme Gialle „Studium und Sport" verliehen, der jungen Talenten gewidmet ist, die ihr Studium mit dem Leistungssport vereinbaren können.

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Press conference presenting the 30th Fair Play Menarini International Award

Fair Play Menarini International Award Logo

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