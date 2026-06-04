Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.06.2026
onvista · Uhr
Thema: Dividenden-Aristokraten
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 04. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
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|Argan
|Bericht 1. Quartal 2027
|Auric Minerals
|Bericht 2. Quartal 2026
|Brown-Forman B
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Burckhardt Compression
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ciena
|Bericht 2. Quartal 2026
|DocuSign
|Bericht 1. Quartal 2027
|Guidewire Software
|Bericht 3. Quartal 2026
|Lululemon Athletica
|Bericht 1. Quartal 2026
|OPAP
|Bericht 1. Quartal 2026
|Planet Labs
|Bericht 1. Quartal 2027
|Rubrik
|Bericht 1. Quartal 2027
|Rémy Cointreau
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Samsara
|Bericht 1. Quartal 2027
|Saputo
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Troilus Gold
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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