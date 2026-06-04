Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.06.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-Aristokraten

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 04. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ArganBericht 1. Quartal 2027
Auric MineralsBericht 2. Quartal 2026
Brown-Forman BBericht Geschäftsjahr 2026
Burckhardt CompressionBericht Geschäftsjahr 2025
CienaBericht 2. Quartal 2026
DocuSignBericht 1. Quartal 2027
Guidewire SoftwareBericht 3. Quartal 2026
Lululemon AthleticaBericht 1. Quartal 2026
OPAPBericht 1. Quartal 2026
Planet LabsBericht 1. Quartal 2027
RubrikBericht 1. Quartal 2027
Rémy CointreauBericht Geschäftsjahr 2026
SamsaraBericht 1. Quartal 2027
SaputoBericht Geschäftsjahr 2026
Troilus GoldBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Planet Labs
Ciena
Rubrik
Lululemon Athletica
DocuSign
OPAP
Samsara
Argan
Troilus Gold
Brown-Forman B
A
Auric Minerals
Burckhardt Compression
Rémy Cointreau
Guidewire Software
Saputo

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