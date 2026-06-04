Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

Helvetica Swiss Living Fund – Konditionen der Kapitalerhöhung



04.06.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 04. Juni 2026 – Die Fondsleitung des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) lanciert eine Kapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von rund CHF 41 Millionen. Neun (9) Bezugsrechte berechtigen zu einem (1) neuen Anteil zum Emissionspreis von je CHF 103.20.

Zielvolumen: rund CHF 41 Millionen

Zeichnungsfrist: 09. Juni bis 19. Juni 2026, 12.00 Uhr MESZ

Liberierung: 25. Juni 2026

Ausgabepreis: CHF 103.20

Emissionsablauf

Die Emission erfolgt kommissionsweise («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz. Auf jeden bestehenden Anteil entfällt ein (1) Bezugsrecht. Neun (9) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil zum Emissionspreis von je CHF 103.20 in Schweizer Franken.

Bezugsrechte können vom 09. Juni bis 17. Juni 2026 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Die Ausgabe neuer Anteile ist auf maximal 396’798 begrenzt. Durch diese Emission erhöht sich die Anzahl der ausgegebenen Anteile des HSL Fund von 3'571'184 auf maximal 3'967'982. Die Liberierung für die neu ausgegebenen Anteile ist am 25. Juni 2026. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht ausgegeben, wodurch sich der Ausgabebetrag entsprechend verringern kann. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist auf der Grundlage der eingegangenen Zeichnungen festgelegt. Die Anleger werden bis spätestens am 22. Juni 2026 über die endgültige Anzahl der neuen Anteile informiert.

Mittelverwendung aus Emission

Der Emissionserlös wird hauptsächlich für den Erwerb weiterer Liegenschaften in der Deutschschweiz sowie für wertsteigernde Investitionen in das bestehende Portfolio verwendet. Die Fondsleitung hat daher bereits zwei Immobilien ausserhalb von Bieterverfahren exklusiv angebunden. Das Gesamtinvestitionsvolumen dieser Liegenschaften beträgt rund CHF 50 Millionen. Die Objekte befinden sich in der Ostschweiz und im Kanton Aargau und weisen Nettorenditen von 3.2 % beziehungsweise 3.5 % auf. Diese liegen über der aktuellen Bestandes-nettorendite des Portfolios. Zusätzlich wird ein Teil des Emissionserlöses in eine bereits gestartete umfassende Bestandessanierung investiert.

Registrieren Sie sich für eine 15-minütige Online-Präsentation zur Kapitalerhöhung:

Datum: Dienstag, 09. Juni 2026:

Anmeldung zur deutschen Präsentation 10:00 – 10:15 Uhr

Anmeldung zur englischen Präsentation 11:00 – 11:15 Uhr

Eckdaten der Kapitalerhöhung

Fondsname Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) Emissionsvolumen Zielvolumen: CHF 40.9 Millionen Bezugsfrist 09. Juni 2026 bis 19. Juni 2026, 12:00 Uhr MESZ Ausgabepreis CHF 103.20 netto Bezugsverhältnis 9:1 – neun (9) bisherige Anteil berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil Bezugsrechtshandel 09. Juni 2026 bis 17. Juni 2026 an der SIX Swiss Exchange Liberierung 25. Juni 2026 Valor / ISIN Anteil 49527566 / CH0495275668 / HSL Valor / ISIN Bezugsrecht 144951802 / CH1449518021 / HSL1 Depotbank Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Der Emissionsprospekt mit den vollständigen Emissionsbedingungen wird vor Beginn der Bezugsfrist veröffentlicht.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt

Urs Kunz Chief Commercial Officer, Mitglied der Geschäftsleitung T +41 43 544 70 95 urs.kunz@helvetica.com

Über Helvetica Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren sowie Vorsorgeeinrichtungen stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln massgeschneiderte Anlagelösungen, gemanagt entlang unserer voll integrierten Wertschöpfungskette. Unsere börsenkotierten Anlagegefässe, der HSC Fund mit Fokus auf Kommerz und der HSL Fund mit Fokus auf Wohnen, sowie die HL Anlagestiftung mit Fokus auf energieeffiziente Wohnobjekte und -projekte investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil von Helvetica und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Living Fund Der HSL Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle Liegenschaften sind GEAK zertifiziert. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

DisclaimerDie vorliegende Information gilt als Werbung gemäss den Bestimmungen zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG). Diese Mitteilung (i) stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. FIDLEG, ein Basisinformationsblatt im Sinne von Art. 58 ff. FIDLEG noch ein Emissionsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement einer schweizerischen Börse dar und (ii) darf nicht in der Schweiz oder von der Schweiz heraus allgemein angeboten oder anderweitig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Mitteilung richtet sich ausschliesslich an Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz zur persönlichen Nutzung und darf ohne schriftliche Zustimmung der Helvetica Property Investors AG weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verändert, oder an andere Empfänger verteilt oder übermittelt werden. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen wie der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Helvetica Property Investors AG, Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich, www.helvetica.com) bezogen werden. Investitionen in Finanzprodukte sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört (Totalverlust). Die Helvetica Property Investors AG haftet nicht für allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die durch die Verteilung dieses Dokuments oder deren Inhalt verursacht werden oder mit der Verteilung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Gleiches gilt für sämtliche Staaten und Länder, in denen das Anbieten des Immobilienfonds untersagt ist.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Helvetica Property Brandschenkestrasse 47 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 43 544 7080 E-Mail: office@helvetica.com Internet: www.helvetica.com ISIN: CH0335507932 Valorennummer: 33550793 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2339370

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2339370 04.06.2026 CET/CEST