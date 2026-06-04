Hisbollah lehnt Waffenruhe mit Israel ab
dpa-AFX · Uhr
BEIRUT (dpa-AFX) - Die Hisbollah im Libanon lehnt die jüngst getroffenen Bedingungen für eine Waffenruhe mit Israel ab. "Das angekündigte Abkommen ist ein Fahrplan zur Zerstörung eines Teils des libanesischen Volkes und zur Unterwerfung des übrigen Teils", hieß es in einer im Fernsehen verlesenen Erklärung von Hisbollah-Chef Naim Kassim./arj/DP/he
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