Hisbollah lehnt Waffenruhe-Plan ab - Israel setzt Angriffe fort

- von ⁠Laila Bassam und Steven Scheer und Ahmed Elimam

Dubai, 04. Jun (Reuters) - Die libanesische Hisbollah-Miliz hat den von den Regierungen in Beirut und Jerusalem vereinbarten Plan für eine Waffenruhe abgelehnt. Die unter US-Vermittlung geführten Gespräche seien "eine Farce", erklärte Hisbollah-Chef ‌Naim Kassem am Donnerstag. Die USA hatten am Mittwoch verkündet, dass Israel und der Libanon einer Waffenruhe zugestimmt hätten. Diese sollte voraussetzen, dass ⁠die vom ⁠Iran unterstützte Hisbollah das Feuer einstellt und ihre Kämpfer aus dem Grenzgebiet im Südlibanon abzieht.

Kassem wies die Erklärung aus Washington als eine "Blaupause zur Vernichtung eines Teils des libanesischen Volkes und zur Versklavung des Rests" zurück. Solange die Besatzung bestehe, werde der Widerstand fortgesetzt, hieß es in ‌einer schriftlichen Erklärung des Milizenanführers. Zudem seien ‌Städte im Norden Israels nicht sicher, solange libanesische Dörfer bombardiert und zerstört sowie Menschen getötet würden.

Auch die israelische Führung dämpfte die Hoffnungen auf ein baldiges Ende ⁠der Gewalt. Verteidigungsminister Israel Katz erklärte am Donnerstag, die Armee werde ihre ‌Angriffe im Libanon vorerst fortsetzen und ⁠sich nicht aus dem Süden des Landes zurückziehen. Das israelische Militär warnte die Bevölkerung im Südlibanon vor bevorstehenden Angriffen auf Einrichtungen der Hisbollah.

Die Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel waren am 2. ‌März erneut eskaliert, als die ⁠radikal-islamische Miliz zur Unterstützung Teherans nach ⁠Angriffen der USA und Israels auf den Iran Israel beschoss. Der Konflikt im Libanon gilt als zentrales Hindernis für eine diplomatische Lösung des gesamten Nahost-Krieges, da der Iran ein Friedensabkommen mit den USA von einem Ende der israelischen Angriffe im Libanon abhängig macht. Der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden erklärte, die Mindestforderung des Widerstands sei der Rückzug der israelischen Truppen auf die Stellungen vor Beginn des Krieges. Mehrere von ⁠Washington seit April vermittelte Waffenruhen konnten die Kämpfe bislang nicht beenden.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)