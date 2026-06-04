IRW-News: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) Minister of Natural Resources von New Brunswick besucht das Antimonprojekt Bald Hill

IRW-PRESS: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) Minister of Natural Resources von New Brunswick besucht das Antimonprojekt Bald Hill

Vancouver, Kanada - 4. Juni 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder Antimony Resources oder ATMY) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen einen Besuch des Minister of Natural Resources Hon von New Brunswick (NB), John Herron, zusammen mit dem Assistant Deputy Minister Neil Jacobson, dem Director of Resource Development Wayne Maston und der Chefgeologin Kay Thorne erhalten hat. Die Gruppe verbrachte mehrere Stunden vor Ort und erhielt Führungen durch unser Explorationsprojekt auf Bald Hill.

ATMY freute sich sehr, der Gruppe den Standort der kürzlichen Bohrungen auf der Marcus und Main Zone sowie die Kernverarbeitungsanlage in Penobsquis zu zeigen.

Bei dem Besuch wurden die laufenden Explorationstätigkeiten und die nächste Explorationsphase auf dem Antimonprojekt Bald Hill beleuchtet.

Die hervorragende Erreichbarkeit des Konzessionsgebiets und unser hochwertiger, gut ausgebauter Straßenzugang waren entscheidend für die effiziente und reibungslose Beförderung der Gäste. Außerdem konnte ATMY dabei seine Maßnahmen zum Schutz der lokalen Umwelt und der lokalen Bäche zeigen. Das Gebiet ist vollständig konturiert und mit Gräben versehen, um ein Ablaufen zu verhindern.

Nach dem Besuch sagte der Minister of Natural Resources von New Brunswick, John Herron:

New Brunswick kann stolz auf eine lange Bergbaugeschichte, einen aktiven Explorationssektor und eine vielfältige Geologie mit reichen Vorkommen kritischer Mineralien, darunter Antimonlagerstätten und -vorkommen, blicken. Unsere umfangreiche Mineralstrategie, die zu Beginn dieses Jahres auf der PDAC vorgestellt wurde, hat einen klaren Weg vorgegeben, um unsere Mineralressourcen verantwortungsvoll zu erschließen, Investoren anzuziehen und Arbeitsplätze zu schaffen, während gleichzeitig die Umwelt geschützt wird und unsere Beziehungen zu den First Nations und regionalen Gemeinden gestärkt werden, sagte Minister Herron. Antimony stellt für die Provinz eine wirtschaftliche Chance dar. Es war beeindruckend, zu sehen, welche Fortschritte dieses Konzessionsgebiet macht, wodurch lokale Arbeitsplätze geschaffen werden und unsere Wirtschaft unterstützt wird. Dieses Projekt wirkt sich direkt positiv auf andere Bereiche aus, wie zum Beispiel regionale Restaurants, Hotels und die Bergbauzulieferindustrie.

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Minister Herron begutachtet eine Bohrkernprobe aus der Marcus Zone.

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ATMY CEO James Atkinson erklärt Neil Jacobson (rechts) und Wayne Maston (links) das Bohrprogramm. Minister John Herron (im Hintergrund) bespricht am Bohrer die Ergebnisse mit ATMYs Geologen Ian Cassidy.

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ATMYs CEO James Atkinson erklärt den Besuchern die Ergebnisse des vorigen Programms und spricht über die gefundene Mineralisierung und das anstehende Explorationsprogramm.

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Assistant Deputy Minister Neil Jacobson wird eine hochgradige, antimonhaltige Stibnitprobe aus dem Bohrkern gezeigt, während Kay Thorne, Direktorin des NB Geological Survey, zuschaut.

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Minister John Herron bespricht mit Ulrich Fornier, dem Eigentümer des vor Ort tätigen Bohrunternehmens Icore Drilling Company, die Bohrarbeiten.

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Geologinnen Sheila Waters ATMY (in der Mitte), Kay Thorne (Chief Geologist NBNR) (links) und Susan Johnson (Regional Geologist NBNR) sprechen über die Mineralisierung in einem der Bohrlöcher.

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Minister John Herron (Mitte) und das Team von ATMY bei Bohrloch BHW-26 -13.

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Begutachtung der antimonhaltigen Stibnitmineralisierung Marcus Boulder.

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Assistant Deputy Minister Jacobson begutachtet die Mineralisierung bei der Marcus Zone.

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Jim Atkinson, CEO von ATMY, und Minister John Herron

James Atkinson, P.Geo. und CEO von Antimony Resources sagte: Wir haben uns sehr gefreut, Vertreter des New Brunswick Ministry of Natural Resources auf Bald Hill begrüßen zu dürfen. Wir möchten Minister John Herron und seinen Mitarbeitern dafür danken, dass sie sich die Zeit genommen haben, unser Projekt zu besuchen. Wir haben uns sehr gefreut, ihnen unser aufregendes Projekt präsentieren und die Arbeiten aufzeigen zu können, die wir sowohl vor Ort im Feld als auch in der Bohrkernaufbereitungsanlage in Penobsquis vorgenommen haben.

Antimonprojekt Bald Hill - ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Mächtigkeiten schließen lassen.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

- Die Ergebnisse der Gesteinsprobenahmen in der South Zone, der Marcus Zone und der Central Zone erschließen zusätzliches Potenzial.

- Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄ NATIONAL INSTRUMENT 43-101: BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

647 278 7502

jim.atkinson@antimonyresources.ca

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

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